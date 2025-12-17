Estas son las reacciones y condolencias tras el asesinato de Mario Pineida, jugador de Barcelona SC

Clubes del fútbol ecuatoriano, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y diversos medios de comunicación expresaron sus condolencias por el asesinato del futbolista Mario Pineida. El jugador de Barcelona SC resultó asesinado, en Guayaquil la tarde de este miércoles 17 de diciembre del 2025. El deportista fue atacado junto a su esposa y su suegra por dos hombres armados que se movilizaban en motocicletas.

Independiente del Valle, El Nacional, Liga de Quito, Emelec, Deportivo Cuenca y la FEF difundieron mensajes oficiales lamentando el fallecimiento de Pineida. Estas instituciones, a través de sus cuentas oficiales de redes sociales, se solidarizaron con su familia, amigos y con Barcelona SC. Las publicaciones se realizaron también a través de comunicados institucionales, donde se destacó la trayectoria deportiva del jugador.

Mario Pineida jugó en el fútbol brasileño

El ataque armado ocurrió cuando Pineida se encontraba acompañado de su esposa y su suegra en una carnicería. Según la información preliminar, dos hombres descendieron de dos motocicletas y abrieron fuego contra las víctimas. Como resultado del atentado, Mario Pineida y su esposa fallecieron en el lugar, mientras que la suegra del futbolista resultó herida. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre el avance de las investigaciones.

La noticia del asesinato tuvo repercusión inmediata en medios nacionales e internacionales. Diario Olé, de Argentina, publicó mensajes de condolencias dirigidos a Barcelona SC y a los familiares del jugador. A este medio se sumaron a la cobertura que realizaron distintos portales deportivos de la región. El hecho generó atención fuera del país debido a la trayectoria de Pineida en el fútbol sudamericano.

Exfiguras del fútbol ecuatoriano se pronunciaron

Diversas figuras y exfiguras del fútbol ecuatoriano también se pronunciaron a través de redes sociales. Entre ellos, José Francisco Cevallos, exarquero de Barcelona SC y de la selección ecuatoriana de fútbol. Él expresó su pesar por la muerte del jugador. En su mensaje destacó la calidad humana y el compromiso profesional de Pineida durante su paso por el club guayaquileño. Cevallos se desempeñó presidente de Barcelona SC en su momento.

Entre las exfiguras que lamentaron el hecho constan también Carlos Tenorio, Agustín Delgado, Frickson George, Máximo Banguera, Jonathan Álvez, Geovanny Espainoza, Jaimé Iván Kaviedes y otros.. Desde el ámbito internacional, el club Fluminense de Brasil, institución en la que Mario Pineida militó en años anteriores, también emitió un mensaje de condolencias. Lo hizo a través de sus cuentas oficiales. El club brasileño manifestó su solidaridad con la familia del jugador y con el fútbol ecuatoriano tras conocerse el crimen.

Pineida jugó en El Nacional e Independiente del Valle

El asesinato de Mario Pineida se produjo pocas horas después de que el presidente de Barcelona SC, Antonio Álvarez, hiciera pública una carta en la que señaló que un jugador del club había solicitado protección especial tras recibir amenazas de muerte. En ese comunicado no se mencionaron nombres ni se brindaron detalles adicionales, y hasta el momento no se ha establecido una relación directa entre ese pronunciamiento y el ataque armado.

Mario Pineida tuvo una destacada carrera profesional. Además de su etapa en Barcelona SC, jugó en clubes como Independiente del Valle y El Nacional, así como en Fluminense de Brasil. También fue convocado en varias ocasiones a la selección ecuatoriana de fútbol. El lateral izquierdo se caracterizaba por su potencia física y su despliegue por la banda, cualidades que aportaron a los títulos nacionales obtenidos por Barcelona SC en 2016 y 2020. En 2024, Pineida se consagró campeón de la Copa Ecuador con El Nacional.