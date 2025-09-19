COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Deportes
Fútbol

Clubes manabitas 11 de Mayo y Politécnico pierden tres puntos en el Ascenso Nacional

La Federación Ecuatoriana de Fútbol sancionó a 14 clubes, incluyendo 11 de Mayo y Politécnico, por alinear jugadores inhabilitados en la ida de los 32avos de final del Ascenso Nacional 2025.
El club 11 de Mayo superó en cancha 1-2 a Atlético Samborondón.
Julio Moreira

Redacción ED.

Julio Moreira

Redacción ED.

Nació en Portoviejo- Manabí, el 4 de julio de 1984. Licenciado en Comunicación Social, Mención ... Ver más

jcmoreira@lamarea.ec

Los clubes manabitas 11 de Mayo, Politécnico y Atlético Manabí fueron sancionados por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) al utilizar a jugadores inhabilitados.

La FEF sancionó a 14 clubes, otorgando derrotas por 3-0 en los partidos de ida de los 32avos de final del Campeonato Nacional de Ascenso 2025, debido a la alineación de jugadores no habilitados, afectando a equipos como 11 de Mayo y Politécnico.

El Campeonato Nacional de Ascenso, tercera categoría del fútbol ecuatoriano, arrancó su fase de 32avos de final el 13 de septiembre de 2025, con 64 equipos compitiendo por dos cupos a la Serie B 2026. 

Sanciones a clubes manabitas

El club 11 de Mayo, dirigido por Carlos Castro, venció 1-2 a Atlético Samborondón en el Estadio Cristhian Benítez, pero alineó a José Luis Rivera, quien no estaba habilitado. Por ello, la FEF otorgó la victoria a Atlético Samborondón por 3-0.

Politécnico superó 3-2 a Guaranda FC en el Estadio Juan Manuel Álava, pero utilizó a Diego Villao, también inhabilitado, recibiendo la misma sanción. 

Atlético Manabí y JBG, que empataron 0-0 en el Estadio Reales Tamarindos, también fueron sancionados por alinear a Elkin Rodríguez y Nazaret Valencia, respectivamente. Ambos perdieron sus partidos por 3-0, y quedaron con -3 puntos en el global, complicando su clasificación a los 16avos de final.

Otros clubes afectados

La FEF sancionó a otros 11 equipos por la misma infracción: Atlético Wahlex (Gabriel Fuentes y Xavier Orellana), Ciudadela del Norte (Jorge Jiménez), San Pedro del Pongo (Fernando Vera), Milagro FC (Carlos Mayorga), Luz Valdivia (Jhon Jairo Valencia), Deportivo Ibarra (Jeremy Ormaza y José Zambrano), Santa Elena (Geovanny Triviño), Deportivo Cotopaxi (Willian Barbecho), La Troncal (Xavier Suraez), Panamericana (Luis Banguera), y Santa Fe (Alexis Santacruz y Jair Ordóñez). Todos estos clubes perdieron sus encuentros por 3-0, independientemente de los resultados en cancha.

Resultados de los partidos de ida

Entre los resultados en cancha, Luz Valdivia cayó 0-1 ante Corinthian’s, Deportivo Cotopaxi perdió 0-1 frente a Deportivo Santo Domingo, Santa Elena fue goleada 1-6 por Juventud Italiana, y San Pedro del Pongo perdió 1-2 contra Primero de Mayo.

Por otro lado, Milagro FC venció 5-0 a Independiente Azogues, Ferrocarril Oeste empató 2-2 con Deportivo Ibarra, Ciudadela del Norte cayó 1-2 ante La Unión, y La Troncal igualó 1-1 con Mineros SC. Patrón Mejía perdió 0-1 frente a Atlético Wahlex, Panamericana y UDJ empataron 1-1, y Santa Fe superó 1-0 a Africando SC.

Contexto del torneo

El Ascenso Nacional Ecuabet 2025, organizado por la FEF, comenzó con torneos provinciales en el primer semestre, clasificando a 64 equipos para los play-offs nacionales. Los partidos de ida de los 32avos se jugaron entre el 12 y 14 de septiembre, con la vuelta programada para el 19 al 21 de septiembre. Los 16avos de final iniciarán el 26 de octubre, y la final, a partido único, será en diciembre en una sede neutral. Los dos finalistas ascenderán a la Serie B 2026.

Impacto de las sanciones

Las sanciones afectan significativamente la clasificación de los equipos, ya que los 3-0 otorgados a los rivales dificultan remontadas en los partidos de vuelta. La FEF reiteró que los clubes deben cumplir con el Artículo 7 del reglamento, que exige la correcta inscripción de jugadores. (18)

