CNE aprueba resultados del Referéndum 2025: el No se impone en las cuatro preguntas de Daniel Noboa

El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) clausuró este miércoles 26 de noviembre la Audiencia Pública Nacional de Escrutinio y aprobó los resultados numéricos del Referéndum y Consulta Popular celebrados el pasado 16 de noviembre. Las cuatro preguntas impulsadas por el presidente Daniel Noboa fueron rechazadas por amplia mayoría de los votantes.

Tras diez días de los comicios, el organismo electoral concluyó el examen de todas las actas de las 24 juntas provinciales electorales y de la Junta Especial del Exterior, una vez que llegaron los últimos paquetes electorales de las tres circunscripciones internacionales (Europa-Asia-Oceanía, Estados Unidos-Canadá y América Latina, el Caribe y África).

El No alcanza hasta el 61,8 % en la Asamblea Constituyente

Los resultados oficiales aprobados este miércoles 26 de noviembre, con el 100 % de actas escrutadas de un padrón de 13’938.724 electores habilitados, son los siguientes: Pregunta A – Reforma constitucional para permitir instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano:

Sí: 4’136.617 votos (39,18 %)

No: 6’422.640 votos (60,82 %)

Pregunta B – Eliminación del financiamiento público permanente a partidos y movimientos políticos:

Sí: 4’392.748 votos (41,7 %)

No: 6’142.188 votos (58,3 %)

Pregunta C – Reducción del número de asambleístas nacionales de 151 a 73:

Sí: 4’875.201 votos (46,29 %)

No: 5’657.133 votos (53,71 %)

Pregunta D – Convocatoria a Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución:

Sí: 3’924.787 votos (38,2 %)

No: 6’350.431 votos (61,8 %)

Se abre plazo de impugnaciones antes de resultados definitivos

Según el artículo 248 del Código de la Democracia, una vez notificados los sujetos políticos y el propio presidente Noboa como proponente. Estos tendrán dos días hábiles para presentar objeciones o recursos ante el CNE.

Sin embargo, el Consejo dispondrá de tres días para resolverlos en sede administrativa. De no haber reclamos o tras su resolución, los resultados serán proclamados como definitivos. En caso contrario, podrán escalar al Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Ecuador mantiene Constitución de 2008 y prohibición de bases extranjeras

El contundente No a la pregunta A ratifica la prohibición constitucional de instalar bases militares extranjeras en territorio nacional, norma vigente desde que en 2009, durante el gobierno de Rafael Correa. Ecuador puso fin al arrendamiento de la base aérea de Manta a Estados Unidos.

Con el 60,82 % de rechazo, se cierra cualquier posibilidad inmediata de reabrir esa discusión o de permitir instalaciones militares de cualquier país extranjero. Asimismo, el rechazo a la pregunta B conserva el fondo partidario permanente regulado por la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas. Mientras que el No a la pregunta C mantiene la composición actual de la Asamblea Nacional con 151 legisladores (137 provinciales y nacionales más 14 del exterior).

CNE destaca rapidez y transparencia del proceso electoral

Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral resaltó que organizó el Referéndum y Consulta Popular 2025 en menos de 60 días desde el decreto ejecutivo de convocatoria. Con ello, se cumplió con los plazos legales y garantizando la cadena de custodia de todos los paquetes electorales, incluidos los del exterior.