CNE arranca este 8 de octubre selección de JRV para referendo y consulta de 2025

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador llevará a cabo este miércoles 8 de octubre de 2025 la selección oficial de los miembros de las Juntas Receptoras del Voto (JRV), un paso crucial para la organización del referendo y consulta popular del próximo 16 de noviembre. Este proceso, que movilizará a 13,7 millones de electores, permitirá a los ciudadanos decidir sobre reformas constitucionales relacionadas con la seguridad, el financiamiento político y la posible convocatoria de una Asamblea Constituyente. La designación de las JRV, responsables de recibir y escrutar los sufragios, marca el inicio de una serie de etapas clave para garantizar un proceso electoral transparente y ordenado.

Selección de JRV: un paso esencial

El CNE ha establecido que este 8 de octubre se realizará la selección de los ciudadanos que integrarán las JRV en los 40.000 recintos electorales del país. A partir de esta fecha, comenzarán las notificaciones, del 9 de octubre al 1 de noviembre, y las capacitaciones obligatorias, del 9 de octubre al 16 de noviembre, en formatos presencial o virtual. Según el organismo, «los seleccionados deben cumplir con la capacitación, o enfrentarán sanciones económicas». Este paso es fundamental para asegurar que las juntas operen correctamente durante la jornada electoral, en la que se emplearán papeletas bicolores de formato A4: celeste para las dos preguntas de referendo —sobre bases militares extranjeras y eliminación del financiamiento estatal a partidos— y amarillo para la consulta sobre una posible Asamblea Constituyente.

Detalles del proceso electoral

Las papeletas bicolores, aprobadas el 2 de octubre por el CNE, incorporan medidas de seguridad del Instituto Geográfico Militar, como microtextos, efectos anticopia y códigos de barras, para prevenir fraudes. Cada mesa electoral contará con dos biombos y una urna, garantizando privacidad y orden. Este diseño responde a la unificación de ambos procesos electorales, decidida el 25 de septiembre, para optimizar los 59 millones de dólares del presupuesto electoral. La campaña electoral se extenderá del 1 al 13 de noviembre, con 13 organizaciones ya registradas para el referendo y plazo hasta el 1 de octubre para la consulta.

Convocatoria ciudadana

La consulta y referendo de 2025, impulsados por el presidente Daniel Noboa, buscan abordar desafíos nacionales como el aumento de la violencia por crimen organizado y la necesidad de reformas institucionales. Las dos preguntas de referendo proponen modificar la Constitución de 2008 para permitir cooperación internacional en seguridad y eliminar el financiamiento estatal a partidos, mientras la consulta evalúa la instalación de una Asamblea Constituyente. Estas iniciativas, validadas por la Corte Constitucional tras revisar 15 propuestas presidenciales en 2024, responden a tensiones sociales, como el paro indígena de septiembre, y siguen el marco de los artículos 104 y 444 de la Constitución, que permiten consultas directas al pueblo.

Consulta ágil para ciudadanos

Para verificar su designación como miembro de JRV, los ciudadanos pueden acceder al portal https://www.cne.gob.ec, seleccionar “Consulta de Miembros de Juntas Receptoras del Voto”, e ingresar su cédula y fecha de nacimiento. La información también está disponible en la app del CNE para Android e iOS o en delegaciones provinciales. Este sistema busca facilitar la participación de los seleccionados, quienes desempeñarán un rol clave en el proceso. El CNE ha invitado a observadores nacionales e internacionales para reforzar la transparencia. Con la selección de este 8 de octubre, Ecuador avanza hacia una jornada electoral que definirá rumbos constitucionales.