COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Política

CNE da inicio al periodo electoral para la consulta popular 2025 sobre la Asamblea Constituyente

La Corte Constitucional dispuso que el CNE incluya en la papeleta no solo la pregunta, sino también el estatuto constituyente y la tabla de distribución de asambleístas.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
CNE da inicio al periodo electoral para la consulta popular 2025 sobre la Asamblea Constituyente.
La convocatoria a consulta popular sobre Asamblea Constituyente abre el debate nacional. Foto: API.
CNE da inicio al periodo electoral para la consulta popular 2025 sobre la Asamblea Constituyente.
La convocatoria a consulta popular sobre Asamblea Constituyente abre el debate nacional. Foto: API.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Periodista portovejense, nacido el 20 de agosto de 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación,... Ver más

msanchez@lamarea.ec

Con cuatro votos a favor, el CNE aprobó el inicio del periodo electoral para la consulta popular 2025 sobre la Asamblea Constituyente desde este jueves 25 de septiembre. El organismo ordenó a todas las instancias cumplir con las actividades respectivas. Esto es para garantizar el desarrollo del proceso sin retrasos en el calendario oficial.

En la misma sesión, también con cuatro votos, el CNE aprobó el inicio del periodo electoral para la creación de un nuevo cantón en Esmeraldas: Borbón. Esta resolución se tomó en el pleno del Consejo Nacional Electoral tras la recepción del dictamen de la Corte Constitucional (CC). Dicho dictamen habilitó la convocatoria.

Asamblea Constituyente: Corte Constitucional y consulta popular

El pleno del CNE sesionó este jueves luego de recibir dictamen favorable de la Corte Constitucional sobre la consulta popular destinada a la instalación de una Asamblea Constituyente. Esta decisión se adoptó después de que la Presidencia de la República corrigió las observaciones sobre claridad y lealtad al elector planteadas anteriormente.

La consulta popular 2025 incluirá la pregunta: “¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una asamblea constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el estatuto constituyente adjunto, para elaborar una nueva constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum?”.

Estatuto constituyente y papeleta electoral

La CC dispuso que el CNE incluya en la papeleta no solo la pregunta, sino también el estatuto constituyente. Asimismo, la tabla de distribución de asambleístas. Con ello, se busca que los votantes conozcan la configuración final de la Asamblea Constituyente antes de decidir su voto en la consulta popular del 2025.

Este proceso marca un paso clave en el escenario político de Ecuador. La convocatoria a consulta popular sobre Asamblea Constituyente abre el debate nacional. El CNE y la Corte Constitucional recalcaron la importancia de la información completa para garantizar transparencia y confianza en el próximo proceso electoral.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

CNE da inicio al periodo electoral para la consulta popular 2025 sobre la Asamblea Constituyente

Paro nacional en Ecuador: este es el número de detenidos hasta el momento

María Choez, líder barrial y activista, es la mujer acribillada en su local de comida

Al menos 10 reos muertos tras enfrentamientos en la cárcel de Esmeraldas

Un adiestrador muere atacado por un tigre durante espectáculo en Oklahoma

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

CNE da inicio al periodo electoral para la consulta popular 2025 sobre la Asamblea Constituyente

Paro nacional en Ecuador: este es el número de detenidos hasta el momento

María Choez, líder barrial y activista, es la mujer acribillada en su local de comida

Al menos 10 reos muertos tras enfrentamientos en la cárcel de Esmeraldas

Un adiestrador muere atacado por un tigre durante espectáculo en Oklahoma

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Paro nacional en Ecuador: este es el número de detenidos hasta el momento

María Choez, líder barrial y activista, es la mujer acribillada en su local de comida

Al menos 10 reos muertos tras enfrentamientos en la cárcel de Esmeraldas

Un adiestrador muere atacado por un tigre durante espectáculo en Oklahoma

Mujer fue asesinada en el centro de Manta mientras abría su kiosco de comida

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO