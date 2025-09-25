CNE da inicio al periodo electoral para la consulta popular 2025 sobre la Asamblea Constituyente.

Con cuatro votos a favor, el CNE aprobó el inicio del periodo electoral para la consulta popular 2025 sobre la Asamblea Constituyente desde este jueves 25 de septiembre. El organismo ordenó a todas las instancias cumplir con las actividades respectivas. Esto es para garantizar el desarrollo del proceso sin retrasos en el calendario oficial.

En la misma sesión, también con cuatro votos, el CNE aprobó el inicio del periodo electoral para la creación de un nuevo cantón en Esmeraldas: Borbón. Esta resolución se tomó en el pleno del Consejo Nacional Electoral tras la recepción del dictamen de la Corte Constitucional (CC). Dicho dictamen habilitó la convocatoria.

Asamblea Constituyente: Corte Constitucional y consulta popular

El pleno del CNE sesionó este jueves luego de recibir dictamen favorable de la Corte Constitucional sobre la consulta popular destinada a la instalación de una Asamblea Constituyente. Esta decisión se adoptó después de que la Presidencia de la República corrigió las observaciones sobre claridad y lealtad al elector planteadas anteriormente.

La consulta popular 2025 incluirá la pregunta: “¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una asamblea constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el estatuto constituyente adjunto, para elaborar una nueva constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum?”.

Estatuto constituyente y papeleta electoral

La CC dispuso que el CNE incluya en la papeleta no solo la pregunta, sino también el estatuto constituyente. Asimismo, la tabla de distribución de asambleístas. Con ello, se busca que los votantes conozcan la configuración final de la Asamblea Constituyente antes de decidir su voto en la consulta popular del 2025.

Este proceso marca un paso clave en el escenario político de Ecuador. La convocatoria a consulta popular sobre Asamblea Constituyente abre el debate nacional. El CNE y la Corte Constitucional recalcaron la importancia de la información completa para garantizar transparencia y confianza en el próximo proceso electoral.