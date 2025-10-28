CNE inicia traslado de papeletas para Consulta Popular y Referéndum 2025 en Ecuador

El Consejo Nacional Electoral (CNE) inició este martes 28 de octubre el traslado de 471.152 papeletas electorales desde el Instituto Geográfico Militar (IGM) hacia la empresa Integradora Montgar, como primer paso en la integración de paquetes para el referendo y Consulta Popular del 16 de noviembre de 2025 en Ecuador. Paralelamente, se registró la llegada de kits técnicos a tres provincias.

El operativo abarcó las circunscripciones especiales del exterior y contó con resguardo de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Agencia Metropolitana de Tránsito.

Llegada de kits técnicos en provincias

Para cumplimiento del calendario electoral, 77 kits técnicos arribaron a Tungurahua bajo custodia de las Fuerzas Armadas. En Cotopaxi, 55 kits fueron recibidos en la Delegación Provincial con presencia de la directora Verónica Benavides, autoridades de la Junta Provincial y resguardo militar. En Chimborazo, 62 kits técnicos llegaron con custodia de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, destinados a 60 Centros de Digitalización de Actas y al Centro de Procesamiento Electoral; la directora Viviana Velarde lideró la verificación del material.

#InformaciónOficialCNE 🟡🔵🔴 Con resguardo permanente de las @FFAAECUADOR, @PoliciaEcuador y la @AMT_Quito, se realiza el traslado de 471.152 #PapeletasElectorales 📃 correspondientes a las circunscripciones especiales del exterior 🌐 desde el @IGM_Ecuador hasta la empresa… pic.twitter.com/WL7MD6MnGD — cnegobec (@cnegobec) October 28, 2025

Posteriormente, el traslado de papeletas para el territorio nacional comenzará el 29 de octubre, según el cronograma del CNE.

Integración de paquetes electorales

El Instituto Geográfico Militar imprime las papeletas, mientras Integradora Montgar ensambla los paquetes completos con actas, documentos y materiales para juntas receptoras del voto en Ecuador y el exterior. Estas acciones buscan garantizar comicios transparentes impulsados por el presidente Daniel Noboa.

A escala nacional se consultarán tres temas: referendo sobre bases militares extranjeras, financiamiento de organizaciones políticas y Consulta Popular para una Asamblea Constituyente. En Borbón, Esmeraldas, se suma una pregunta de cantonización.

Antecedentes de consultas en Ecuador

Ecuador realizó una consulta popular en 2018 con siete preguntas sobre anticorrupción y reformas, alcanzando 82% de participación. En 2024, un referendo de seguridad con 11 preguntas obtuvo 65% de aprobación para medidas como apoyo militar en control interno. El padrón 2025 supera los 13,4 millones de habilitados, según datos del CNE actualizados en septiembre.

Acceso a información de votación

Los electores pueden consultar su lugar de votación y designación como Miembro de Junta Receptora del Voto (MJRV) en www.cne.gob.ec. Se selecciona “Consulta tu lugar de votación”, se ingresa la cédula y se completan los datos.

Esta herramienta digital agiliza la participación en el referendo y Consulta Popular 2025, reforzando procesos electorales técnicos y verificables.