CNE niega intento de eliminar a Revolución Ciudadana como organización política

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, negó este lunes 27 de octubre que exista un intento de eliminar a la Revolución Ciudadana (RC) como organización política, en respuesta a las afirmaciones de dicho movimiento sobre una supuesta persecución política. La autoridad electoral explicó que las sanciones en curso responden al incumplimiento en la presentación de los informes de cuentas de campaña, una obligación establecida en la normativa electoral ecuatoriana.

Atamaint aclaró que las medidas no buscan disolver a la RC, sino garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales. “¡Es falso que el CNE quiera desaparecer a la RC5!”, afirmó durante una declaración pública. Según la presidenta, varios partidos políticos, incluida la RC, no han presentado sus cuentas de campaña a satisfacción del CNE, lo que deriva en sanciones administrativas que serán remitidas al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para su procesamiento.

Sanciones por incumplimiento electoral

La normativa electoral vigente en Ecuador establece que los partidos deben presentar informes detallados de sus gastos de campaña. En caso de incumplimiento, el CNE puede imponer dos tipos de sanciones: multas económicas o la suspensión de derechos políticos de los representantes legal y económico del partido, extendiéndose de manera solidaria al jefe de campaña y al candidato correspondiente. Atamaint subrayó que estas medidas son parte del marco legal y no responden a motivaciones políticas.

Por su parte, Juan González, jefe de la bancada de la Revolución Ciudadana, cuestionó las declaraciones de Atamaint. Según González, las decisiones del CNE estarían influenciadas por el Ejecutivo, lo que pondría en duda la imparcialidad de las sanciones. “No es lo que diga Atamaint, sino lo que diga el Ejecutivo, ya que el CNE está bajo su dominio”, afirmó el legislador.

Rendición de cuentas para partidos

La rendición de cuentas de campaña es un requisito obligatorio para todos los partidos políticos en Ecuador, conforme al Código de la Democracia. Este proceso busca transparentar el origen y uso de los recursos durante los procesos electorales, garantizando equidad y legalidad. En el pasado, el CNE ha sancionado a diversas organizaciones por irregularidades similares, incluyendo multas y suspensiones temporales de derechos políticos.

En este caso, el CNE aún no ha trasladado formalmente el expediente al TCE, según Atamaint, quien indicó que el organismo está revisando los gastos de campaña de varias agrupaciones políticas. La presidenta insistió en que las acciones del CNE se enmarcan en la normativa vigente y no tienen como objetivo perjudicar a ninguna organización en particular.