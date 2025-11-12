COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Mundo
China

Colapsó parcialmente el puente Hongqi en China, siete meses después de su inauguración

Construido por la empresa Sichuan Road & Bridge Group, el puente Hongqi había sido finalizado a inicios de este año.
Un tramo del puente Hongqi, de 758 metros de longitud e inaugurado a principios de 2025, colapsó parcialmente este martes 11 de noviembre en la provincia de Sichuan, suroeste de China. El incidente se registró debido a un deslizamiento de tierra desencadenado por la inestabilidad de una ladera montañosa. Las autoridades locales cerraron la estructura al tráfico tras detectar grietas y deformaciones, lo que evitó víctimas mortales o heridos.

El incidente ocurrió en la Carretera Nacional 317, una vía que conecta el centro del país con la región autónoma del Tíbet, cerca de la ciudad de Maerkang. Según el gobierno local y reportes de Reuters, el colapso afectó el puente de acceso. También se afectó el lecho de la carretera después de que las condiciones en la montaña empeoraran durante la tarde del martes. Aquello generó deslizamientos que socavaron las bases de la estructura.

Puente Hongqi vio afectadas sus grandes bases

Construido por la empresa Sichuan Road & Bridge Group, el puente Hongqi se finalizó a inicios de este año. La estructura representaba una obra clave para mejorar la conectividad en una zona de relieve montañoso y alta actividad geológica. Videos difundidos en redes sociales captaron el momento exacto del derrumbe, mostrando cómo los pilares cedieron entre nubes de polvo y escombros.

Gracias a la evacuación preventiva y el cierre oportuno del tráfico, implementado desde el lunes por la policía de Maerkang, no se registraron personas afectadas. Equipos de emergencia, transporte y recursos naturales permanecen en el sitio para evaluar daños y monitorear la estabilidad del terreno. La Carretera Nacional 317 permanece cerrada en ese tramo, obligando a los conductores a utilizar rutas alternativas.

Posibles factores geológicos causaron grietas

Las autoridades chinas han iniciado una investigación técnica para determinar las causas exactas del colapso. En ello se incluyen posibles factores geológicos y el impacto de las condiciones climáticas recientes en la región. Este suceso se suma a otros incidentes en infraestructuras recientes en zonas montañosas de China, donde los riesgos sísmicos y de deslizamientos son elevados.

El puente Hongqi, ubicado cerca de la central hidroeléctrica de Shuangjiangkou, era considerado un avance en ingeniería para superar terrenos complejos. Hasta el momento, no hay fecha estimada para la reapertura de la vía ni para eventuales trabajos de reconstrucción.

