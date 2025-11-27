Colegio de Abogados inaugurará su moderno complejo deportivo en la parroquia Colón

El Colegio de Abogados de Manabí inaugurará este sábado 29 de noviembre su nuevo complejo social y deportivo, construido en la parroquia Colón. El proyecto comprende la primera etapa de un plan comprometido por la actual directiva y se presenta como un espacio exclusivo para los miembros del gremio.

Tito Livio Mendoza, presidente del gremio, convocó a los abogados manabitas a participar en la inauguración del Complejo Social y Deportivo, que lleva el nombre del colega Víctor Hugo Briones Fernández. El espacio está ubicado en la parroquia Colón, específicamente en la calle 4 de Septiembre, donde se ejecutó la nueva infraestructura. Todas las instalaciones son totalmente nuevas, según detalló el dirigente.

El complejo corresponde a la primera etapa, diseñada para ofrecer áreas deportivas, recreativas y de integración profesional. Incluye una cancha de fútbol reglamentaria, equipada con los accesorios necesarios, junto con una piscina, una cancha multiusos y un área social. Cada uno de estos espacios fue preparado para el uso exclusivo de los miembros del gremio.

Ejecución del complejo de los abogados

La construcción tomó menos de nueve meses, pese a un incidente legal que paralizó el avance durante cuatro meses. Según Mendoza, esta situación no impidió cumplir con la promesa realizada al iniciar su gestión, cuando se comprometió a entregar tanto la sede administrativa como el nuevo complejo en pleno funcionamiento.

El dirigente explicó que la obra será inaugurada en dos momentos: una preinauguración este sábado y la inauguración oficial el 20 de diciembre. Para esa fecha, todas las áreas estarán completamente operativas.

Financiamiento y propiedad

La inversión destinada al complejo asciende a 130.000 dólares, monto utilizado para construir las áreas deportivas y sociales. Los recursos se obtuvieron con la venta de un terreno junto a la sede del gremio, en la avenida Manabí. Mendoza reveló que el terreno donde se levantó la obra, fue donado por el abogado Víctor Hugo Briones, a quien está dedicado el complejo. El terreno tiene una extensión de 13.500 metros cuadrados.

El presidente destacó que los únicos propietarios del espacio son los abogados de Manabí. El área entregada forma parte de un proyecto que busca ampliar los beneficios y servicios destinados exclusivamente a los miembros del gremio.