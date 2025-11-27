COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Portoviejo
Servicios

Colegio de Abogados inaugurará su moderno complejo deportivo en la parroquia Colón

La inversión del complejo asciende a 130.000 dólares que se obtuvieron con la venta de un predio. El terreno del comlejo fue donado.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Varios de los miembros del Colegio de Abogados de Manabí, en el complejo.
Varios de los miembros del Colegio de Abogados de Manabí, en el complejo.
Varios de los miembros del Colegio de Abogados de Manabí, en el complejo.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El Colegio de Abogados de Manabí inaugurará este sábado 29 de noviembre su nuevo complejo social y deportivo, construido en la parroquia Colón. El proyecto comprende la primera etapa de un plan comprometido por la actual directiva y se presenta como un espacio exclusivo para los miembros del gremio.

Tito Livio Mendoza, presidente del gremio, convocó a los abogados manabitas a participar en la inauguración del Complejo Social y Deportivo, que lleva el nombre del colega Víctor Hugo Briones Fernández. El espacio está ubicado en la parroquia Colón, específicamente en la calle 4 de Septiembre, donde se ejecutó la nueva infraestructura. Todas las instalaciones son totalmente nuevas, según detalló el dirigente.

El complejo corresponde a la primera etapa, diseñada para ofrecer áreas deportivas, recreativas y de integración profesional. Incluye una cancha de fútbol reglamentaria, equipada con los accesorios necesarios, junto con una piscina, una cancha multiusos y un área social. Cada uno de estos espacios fue preparado para el uso exclusivo de los miembros del gremio.

Ejecución del complejo de los abogados

La construcción tomó menos de nueve meses, pese a un incidente legal que paralizó el avance durante cuatro meses. Según Mendoza, esta situación no impidió cumplir con la promesa realizada al iniciar su gestión, cuando se comprometió a entregar tanto la sede administrativa como el nuevo complejo en pleno funcionamiento.

El dirigente explicó que la obra será inaugurada en dos momentos: una preinauguración este sábado y la inauguración oficial el 20 de diciembre. Para esa fecha, todas las áreas estarán completamente operativas.

Financiamiento y propiedad

La inversión destinada al complejo asciende a 130.000 dólares, monto utilizado para construir las áreas deportivas y sociales. Los recursos se obtuvieron con la venta de un terreno junto a la sede del gremio, en la avenida Manabí. Mendoza reveló que el terreno donde se levantó la obra, fue donado por el abogado Víctor Hugo Briones, a quien está dedicado el complejo. El terreno tiene una extensión de 13.500 metros cuadrados.

El presidente destacó que los únicos propietarios del espacio son los abogados de Manabí. El área entregada forma parte de un proyecto que busca ampliar los beneficios y servicios destinados exclusivamente a los miembros del gremio.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Asambleísta Fernando Jaramillo presenta reforma para agravar delito de peculado en el Código Penal

Dos instituciones educativas de Manabí recibieron obras integrales que transformaron sus entornos

Colegio de Abogados inaugurará su moderno complejo deportivo en la parroquia Colón

Parejas frente a las deudas: estrategias efectivas para pagar préstamos y tarjetas de crédito sin conflictos

Ocho meses después: así avanzan las acusaciones por el asesinato de Jorge Saac Bayas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Asambleísta Fernando Jaramillo presenta reforma para agravar delito de peculado en el Código Penal

Dos instituciones educativas de Manabí recibieron obras integrales que transformaron sus entornos

Colegio de Abogados inaugurará su moderno complejo deportivo en la parroquia Colón

Parejas frente a las deudas: estrategias efectivas para pagar préstamos y tarjetas de crédito sin conflictos

Ocho meses después: así avanzan las acusaciones por el asesinato de Jorge Saac Bayas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Asambleísta Fernando Jaramillo presenta reforma para agravar delito de peculado en el Código Penal

Dos instituciones educativas de Manabí recibieron obras integrales que transformaron sus entornos

Parejas frente a las deudas: estrategias efectivas para pagar préstamos y tarjetas de crédito sin conflictos

Ocho meses después: así avanzan las acusaciones por el asesinato de Jorge Saac Bayas

Exministro José Ruales: “Cajas de cartón que se mostraban no contenían medicamentos, sino rollos de gasa”

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO