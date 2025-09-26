Comerciante fue asesinado a tiros en la vía Interbarrial de Manta

Jhon Salvatierra Palma, un comerciante de carne de aproximadamente 50 años, fue asesinado a balazos este viernes 26 de septiembre en la vía Interbarrial. El hecho ocurrió cerca del barrio San Pedro, en la ciudad de Manta, Manabí. El crimen fue perpetrado por sicarios que se movilizaban en una motocicleta, según indicaron testigos del hecho.

Ataque a plena luz del día

El hecho ocurrió a eso de las 9h00, cuando la víctima se trasladaba a bordo de su camioneta particular. Según vecinos del sector, se escucharon al menos cinco disparos antes de que los atacantes huyeran del lugar a bordo de la motocicleta en la que llegaron. Alarmados por los sonidos, los residentes dieron aviso a la Policía Nacional, que se desplazó al sitio junto a unidades de emergencia.

Al arribar al lugar, paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Manta confirmaron que el hombre ya no tenía signos vitales. La víctima presentaba múltiples impactos de bala, presumiblemente de arma corta, aunque este detalle aún no ha sido confirmado oficialmente.

Procedimiento policial y levantamiento del cadáver

Agentes de la Policía Nacional acordonaron el área e iniciaron el protocolo correspondiente para preservar la escena del crimen. Personal de Criminalística y de la Dinased (Dirección Nacional de Delitos contra la Vida) realizó la recolección de indicios. Entre ellos, se encontraron varios casquillos percutidos, además de levantar versiones de vecinos y posibles testigos.

El cadáver fue trasladado al Centro Forense de Manta, donde se le realizará la autopsia legal como parte de la investigación que lleva adelante la Fiscalía. La camioneta en la que se movilizaba la víctima también fue retenida. Esto se realizó como parte de las evidencias del caso.

Causas del crimen aún no determinadas

Hasta el momento, las autoridades no han revelado un posible móvil del asesinato. Jhon Salvatierra Palma era conocido como comerciante de carne en el sector. No constaban reportes recientes de amenazas en su contra, de acuerdo con versiones preliminares.

La Policía no descarta ninguna hipótesis, incluyendo un posible ajuste de cuentas o extorsión. Estas son situaciones comunes en varios sectores de la provincia de Manabí, donde los índices de criminalidad han aumentado en los últimos meses.

Contexto de seguridad en Manta

Manta, al igual que otras ciudades de la provincia de Manabí, ha registrado un incremento significativo de hechos violentos relacionados con el accionar de grupos criminales organizados, especialmente en zonas de alto tránsito comercial. (12)