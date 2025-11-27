Comisión de Educación analiza avances de la sede de la UCE en Galápagos

La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Saberes Ancestrales analizó el miércoles 26 de noviembre, en Quito, el estado del proyecto para el funcionamiento de la sede de la Universidad Central del Ecuador (UCE) en la provincia de Galápagos. La sesión contó con la presencia de representantes de la universidad, del Consejo de Educación Superior (CES) y del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Caces).

El encuentro tuvo como objetivo evaluar los avances institucionales y técnicos de la propuesta académica para la región insular, así como revisar los requisitos normativos que rigen la apertura de sedes universitarias públicas. Los legisladores solicitaron información detallada sobre el proceso administrativo, el financiamiento estimado y la calendarización del proyecto educativo.

Rector Espinosa detalla inversión y requisitos regulatorios

El rector de la UCE, Patricio Espinosa del Pozo, expuso los avances del proceso y sostuvo que la sede requiere cumplir con los estándares académicos y operativos exigidos por los organismos de control. Indicó que el plan contempla una inversión aproximada de seis millones de dólares, destinada a infraestructura, equipamiento especializado y procesos iniciales para su funcionamiento.

Espinosa explicó que el desarrollo del proyecto se realiza mediante un convenio firmado entre la universidad, el CES y el Caces. Este acuerdo busca garantizar que el proceso cumpla con la normativa vigente y con los mecanismos de supervisión establecidos para la educación superior pública. Según el cronograma presentado, la sede estaría operativa en abril de 2026, con carreras orientadas a las características de la región insular.

@EducacionAN conoce el avance de la sede de la UCE en #Galápagos. @lacentralec confirma instalaciones listas para uso estudiantil. El @ces_ec identifica las necesidades de equipos y oferta académica para fortalecer la educación superior en la provincia. pic.twitter.com/0lqLinHcUK — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) November 26, 2025

Carreras iniciales: Biología Marina y Turismo

El rector señaló que la oferta académica comenzará con Biología Marina y Turismo, dos áreas alineadas con las necesidades científicas y productivas de Galápagos. Indicó que el eje formativo de la sede priorizará la investigación aplicada, la docencia especializada y la vinculación comunitaria, con el objetivo de aportar al desarrollo sostenible del archipiélago.

La propuesta incluye la creación de laboratorios especializados, unidades de apoyo institucional y servicios estudiantiles que permitan garantizar continuidad académica. Las autoridades universitarias enfatizaron que la sede funcionará como un espacio de formación técnica y científica, pensado para fortalecer capacidades locales y generar conocimiento vinculado a la conservación ambiental.

CES ofrece asesoría técnica para el cumplimiento legal

El representante del Consejo de Educación Superior, Andrés Ricaurte, afirmó que el organismo acompañará al proyecto durante todas las etapas de implementación. Señaló que el CES brindará asesoría técnica para asegurar que el proceso cumpla con los requisitos legales y operativos aplicables a instituciones públicas de educación superior.

Ricaurte explicó que el CES supervisará aspectos relativos a planificación académica, autorización institucional y control de calidad, con el fin de evitar retrasos administrativos y garantizar la viabilidad del proyecto. Destacó que el organismo actuará como ente articulador entre la universidad y el marco regulatorio vigente.

Caces activará evaluación cuando la sede entre en operación

La delegada del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, Andrea Proaño, manifestó que el Caces aún no cuenta con información evaluable sobre la sede. Esto, debido a que esta no se encuentra operativa. Sin embargo, aseguró que el organismo está dispuesto a brindar el acompañamiento necesario en los procesos de acreditación y seguimiento académico.

Proaño indicó que la intervención del Caces se activará una vez que existan actividades académicas formales, infraestructura habilitada y carreras aprobadas. En esa fase, la entidad aplicará los mecanismos de evaluación correspondientes para garantizar la calidad y continuidad del servicio educativo en la región insular.

Próximos pasos y seguimiento institucional

Al finalizar la sesión, la Comisión enfatizó la necesidad de coordinar esfuerzos entre las instituciones involucradas para cumplir con los plazos establecidos. La propuesta universitaria se perfila como un proyecto estratégico para Galápagos. Además, está orientada a la formación de profesionales en áreas científicas y turísticas claves para el archipiélago.

Los representantes acordaron mantener mesas técnicas en las siguientes semanas, con el fin de revisar avances administrativos, financieros y académicos. El objetivo es establecer un cronograma que permita garantizar la apertura de la sede dentro del plazo previsto. Con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las normativas de educación superior vigentes.