Comisión Nacional Anticorrupción exige a la Contraloría investigar la compra centralizada de medicamentos para el IESS y el MSP.

La Comisión Nacional Anticorrupción alertó a la Contraloría General del Estado para que intervenga en el proceso de centralización de compra de medicamentos e insumos para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el Ministerio de Salud Pública (MSP). Señalan falta de transparencia, fallas en procesos del Sercop y detección de productos con sobreprecios. La preocupación crece ante la opacidad que rodea las adquisiciones.

El Gobierno ecuatoriano emitió el Decreto Ejecutivo n.º 108 el 19 de agosto de 2025 para centralizar la compra de medicamentos. Esta medida busca combatir la corrupción, reducir sobreprecios y mejorar la eficiencia del abastecimiento a nivel nacional. Surge como respuesta a una grave crisis de desabastecimiento y para fortalecer la transparencia en el sistema público de salud.

Preocupaciones sobre transparencia en la compra de medicamentos

Germán Rodas Chaves, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, expresó su inquietud a diario El Universo ante la falta de claridad en este proceso de centralización de compras.

Según el funcionario, los propios empleados del IESS reconocen irregularidades y se han detectado medicamentos con precios inflados. Rodas explicó que la Comisión tiene evidencia clara sobre los sobreprecios que afectan el sistema sanitario ecuatoriano.

Por otro lado, indicó que el informe del procurador que recomendaba acciones para corregir irregularidades fue ignorado. Además, señaló que existen numerosos procesos que no avanzan en el Sercop por vacíos legales y administrativos. “Hay un número elevado de procesos tanto del Ministerio de Salud como del IESS que no han podido ser tramitados en el Sercop, por una serie de vacíos”, sostuvo.

Falta de información

El coordinador además destacó la carencia de datos claros sobre los proveedores de medicamentos y las adquisiciones. Por ello, la Comisión Nacional Anticorrupción insiste en que la Contraloría General del Estado debe hacer un seguimiento riguroso para evitar sorpresas negativas como en casos anteriores.

“Nosotros estamos alertándole al país respecto de algunos temas que ya hemos avanzado. Haremos lo que nos corresponde como contraloría social, pero la Contraloría General del Estado debe subirse al carro de los procesos para impedir todo tipo de tropelía, para dar seguimiento y para fiscalizar diariamente estas compras en donde van a estar en juego innumerables cantidades de dinero que son de los ciudadanos”, dijo Rodas a El Universo.

Finalmente, el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción alertó que el mediatismo generado en torno a estas compras es perjudicial, ya que la salud no debe ser objeto de manipulación política. Reclamó sensatez y transparencia en cada paso para evitar que intereses políticos desvíen los objetivos de este proceso esencial.