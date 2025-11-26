Comisión parlamentaria inicia trámite sobre autonomía del paciente y eutanasia en Ecuador

La Comisión del Derecho a la Salud y Deporte de la Asamblea Nacional inició el análisis de los proyectos de Ley Orgánica de Autonomía del Paciente y de la Ley Orgánica que Regula la Eutanasia como Garantía del Derecho a la Dignidad y a la Autonomía de la Vida. La decisión de tratar ambos textos se adoptó tras conocer las resoluciones del Consejo de Administración Legislativa (CAL), que calificó las propuestas al verificar que cumplen con los requisitos formales necesarios para su trámite.

Según lo informado por la Asamblea, el CAL también determinó que estos proyectos podrán unificarse con otros que aborden la misma temática, siempre que se encuentren en curso legislativo. Esta posibilidad busca consolidar en un solo instrumento normativo los principios vinculados a la autonomía personal, la atención médica y las decisiones voluntarias sobre el final de la vida.

Inicio del tratamiento y socialización pública

El presidente de la Comisión, Juan José Reyes, dispuso el inicio del tratamiento parlamentario y la apertura del proceso de socialización a través del portal web institucional y los demás canales comunicacionales de la Asamblea. Con este procedimiento, el Legislativo busca generar participación ciudadana y recoger aportes de organizaciones sociales, colectivos vinculados a derechos humanos, profesionales de la medicina y la población interesada en el tema.

El proceso de socialización permitirá recopilar criterios técnicos, jurídicos y éticos que contribuyan al análisis. La Comisión prevé la recepción de observaciones escritas, así como la convocatoria de expertos en salud pública, bioética, derecho constitucional y políticas sanitarias, de acuerdo con los protocolos habituales de participación legislativa en temas de alto impacto social.

Se plantea que las estrategias para la atención del #Cáncer deben considerar la transición de la atención pediátrica a la atención adulta, implementando mecanismos que garanticen continuidad terapéutica y un seguimiento adecuado.#TrabajoLegislativo #AsambleaEc2025 — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) November 26, 2025

Contenido del proyecto sobre autonomía del paciente

La primera iniciativa fue presentada por la exlegisladora Marcela Holguín. Tiene como objetivo regular los derechos y obligaciones de pacientes, usuarios y profesionales de la salud, así como de los centros médicos públicos y privados. Este proyecto establece un marco legal para la gestión de información clínica, el consentimiento informado y la documentación relacionada con la atención sanitaria, con énfasis en la autonomía del paciente.

Además, la propuesta contempla el derecho del paciente a solicitar la terminación de su vida por voluntad propia como expresión de su autonomía personal. El texto plantea medidas de protección para garantizar que las decisiones sean voluntarias, informadas y supervisadas por equipos médicos capacitados, así como protocolos de registro y seguimiento que resguarden la confidencialidad.

Propuesta que regula la eutanasia en Ecuador

El segundo proyecto fue presentado por la exasambleísta Rosa Belén Mayorga. Plantea un marco legal para que personas con enfermedades graves e incurables o con padecimientos crónicos imposibilitantes puedan solicitar asistencia médica para una muerte digna. Según el documento, toda persona que cumpla los requisitos previstos tiene derecho a acceder a la prestación de ayuda para terminar su vida de manera voluntaria.

La propuesta incorpora criterios médicos verificables, evaluaciones clínicas especializadas y mecanismos de control institucional para garantizar transparencia y respeto a la dignidad humana. También prevé procedimientos para evitar abusos, establecer responsabilidades profesionales y definir la intervención de comités médicos especializados en cada caso.

Contexto del debate legislativo

Ambos proyectos se presentan en un escenario de discusión social sobre los límites de la atención médica y las decisiones personales al final de la vida. El tratamiento legislativo deberá considerar principios constitucionales, estándares internacionales de derechos humanos y la experiencia comparada de otros países que han regulado la eutanasia y la autonomía del paciente. Entre los desafíos identificados se encuentran la protección del consentimiento libre, la claridad normativa y la definición de responsabilidades médicas e institucionales.