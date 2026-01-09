Comité de Ética inicia trámite por denuncia de diezmos contra asambleísta Juan Andrés González

El Comité de Ética de la Asamblea Nacional inició este jueves 8 de enero el trámite de una denuncia. Esta fue denuncia, presentada por la asambleísta Ana Belén Tapia, de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), contra el coordinador de Revolución Ciudadana (RC), Juan Andrés González. La acusación alega un supuesto cobro de diezmos y maltratos a un excolaborador del legislador. El proceso se activó tras el ingreso de la denuncia el 11 de diciembre de 2025.

La denuncia, presentada a través del sistema Zimbra, detalla que Juan Andrés González habría solicitado entregas económicas periódicas. Incluso, pagos por cambio de aceite de su vehículo y boletos aéreos para regresos desde la provincia del excolaborador. Tapia sostiene que estas acciones violan el artículo 127 de la Constitución, así como los artículos 162 y 163, numeral 4, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que prohíben a los asambleístas percibir dietas, comisiones, cuotas, aportes, contribuciones, remuneraciones o gratificaciones no debidas.

Detalles de la denuncia y relatos del excolaborador

Según la documentación adjunta por Tapia, representante de Napo, el excolaborador describió “diversas presiones, exigencias y actos ilegítimos” durante su labor como asesor de Juan Andrés González. El relato incluye solicitudes obligatorias y reiteradas de dinero, vinculadas directamente a la permanencia en el puesto. “Estas acciones consistían en la solicitud obligatoria y reiterada de entregas económicas periódicas, condicionadas a la continuidad laboral dentro del despacho legislativo”, recoge el documento de la denuncia.

El presidente del Comité de Ética, Johnny Lavayen, también de ADN, solicitó a los integrantes de la mesa mantener rigurosidad, imparcialidad y transparencia en el manejo del caso. Tras avocar conocimiento, Tapia dispone de tres días para presentar las pruebas de cargo, que incluyen transferencias bancarias materializadas como evidencia. Por su parte, González tendrá diez días posteriores para entregar sus elementos de descargo.

Contexto legislativo y esfuerzos anticorrupción

El contexto de esta denuncia se enmarca en esfuerzos por combatir prácticas irregulares en la Función Legislativa de Ecuador. El cobro de diezmos ha sido un tema recurrente en denuncias previas contra funcionarios públicos.

La Asamblea Nacional ha enfrentado escrutinios similares en el pasado, impulsando reformas para fortalecer la ética parlamentaria. Revolución Ciudadana, bancada opositora, ha negado en instancias anteriores involucramiento en tales irregularidades, mientras ADN, aliada al Gobierno, promueve transparencia en la gestión pública.