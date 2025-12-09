COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Vida
Familia

¿Cómo limpiar una bandeja de horno llena de grasa?: Descubre el truco que la dejará como nueva

Ya es época navideña y el horno se convierte en protagonista de muchas cenas familiares. Descubre cómo dejarlo rechinando de limpio.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
La bandeja de horno puede acumular grasa rápidamente.
La bandeja de horno puede acumular grasa rápidamente.
La bandeja de horno puede acumular grasa rápidamente.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La bandeja del horno es uno de los utensilios que más suciedad acumula en la cocina: la grasa quemada, los restos de comida y las manchas incrustadas –de meses incluso– hacen que, con el tiempo, pierda brillo y parezca imposible de recuperar sin necesidad de esfuerzo.

Por suerte, hay trucos sencillos y eficaces para devolverla a su aspecto original. Uno de ellos es el que comparte Cristina, creadora de contenido sobre limpieza, hogar y cocina y conocida en redes como @brillaycocinaconcris, que propone un método económico y al alcance de cualquiera y promete eficacia incluso con grandes cantidades de grasa.

¿Cómo limpiar una bandeja de horno llena de grasa?

Según explica, el proceso comienza aplicando únicamente una gota de jabón de platos sobre la superficie de la bandeja. A continuación, se espolvorea una cucharada de bicarbonato de sodio, que actúa como abrasivo suave y ayuda a desprender la grasa incrustada sin dañar el metal. Después, solo queda añadir agua muy caliente hasta cubrir parcialmente la bandeja, permitiendo que los ingredientes actúen juntos.

Con esta mezcla, asegura, basta dejar reposar unos cinco minutos. Durante ese tiempo, la reacción entre el bicarbonato y el jabón empieza a generar una espuma visible que, según muestra, ayuda a levantar la grasa adherida sin necesidad de esfuerzos adicionales. Este proceso es el que permite que la suciedad más resistente se ablande.

Pasado el tiempo de reposo, la experta recomienda aclarar la bandeja y pasar una esponja suave por la superficie sin apretar. Gracias a la acción previa de la mezcla, la grasa se desprende prácticamente sola, sin necesidad de frotar con fuerza ni usar productos abrasivos que puedan dañar el material.

Finalmente, tras un buen enjuague, la bandeja recupera un aspecto limpio y uniforme, muy similar al de una recién estrenada. Según asegura, este truco no solo ahorra esfuerzo, sino que también simplifica la limpieza diaria, convirtiéndose en una alternativa rápida y eficaz para mantener la bandeja de horno en perfecto estado.

¿Cuándo se debe repetir la limpieza?

La frecuencia con la que se debe limpiar la bandeja del horno depende del uso y del tipo de alimentos que se cocinen. Fabricantes como KitchenAid recomiendan realizar una limpieza ligera después de cada uso, retirando restos de comida y grasa superficial con agua caliente y jabón. Así se evita que la suciedad se incruste y se endurezca.

Para una limpieza más profunda, aconsejan realizarla cada tres meses, coincidiendo con la limpieza completa del horno. Sin embargo, se podría necesitar limpiarlo con más frecuencia si se usa mucho.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Operativo Apolo 13.0 deja 10 detenidos y dos liberados en cantones de Guayas

Un matrimonio sólido puede aumentar la esperanza de vida hasta cinco años, según estudio

Turista resbala por un acantilado mientras hacía una selfie y logra sobrevivir

Salario básico 2026: aumento oficial que propone el Gobierno de Ecuador

¿Cómo limpiar una bandeja de horno llena de grasa?: Descubre el truco que la dejará como nueva

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Operativo Apolo 13.0 deja 10 detenidos y dos liberados en cantones de Guayas

Un matrimonio sólido puede aumentar la esperanza de vida hasta cinco años, según estudio

Turista resbala por un acantilado mientras hacía una selfie y logra sobrevivir

Salario básico 2026: aumento oficial que propone el Gobierno de Ecuador

¿Cómo limpiar una bandeja de horno llena de grasa?: Descubre el truco que la dejará como nueva

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Operativo Apolo 13.0 deja 10 detenidos y dos liberados en cantones de Guayas

Un matrimonio sólido puede aumentar la esperanza de vida hasta cinco años, según estudio

Turista resbala por un acantilado mientras hacía una selfie y logra sobrevivir

Salario básico 2026: aumento oficial que propone el Gobierno de Ecuador

Unase libera a hombre secuestrado en la cooperativa 20 de Febrero de Quevedo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO