¿Cómo limpiar una bandeja de horno llena de grasa?: Descubre el truco que la dejará como nueva

La bandeja del horno es uno de los utensilios que más suciedad acumula en la cocina: la grasa quemada, los restos de comida y las manchas incrustadas –de meses incluso– hacen que, con el tiempo, pierda brillo y parezca imposible de recuperar sin necesidad de esfuerzo.

Por suerte, hay trucos sencillos y eficaces para devolverla a su aspecto original. Uno de ellos es el que comparte Cristina, creadora de contenido sobre limpieza, hogar y cocina y conocida en redes como @brillaycocinaconcris, que propone un método económico y al alcance de cualquiera y promete eficacia incluso con grandes cantidades de grasa.

¿Cómo limpiar una bandeja de horno llena de grasa?

Según explica, el proceso comienza aplicando únicamente una gota de jabón de platos sobre la superficie de la bandeja. A continuación, se espolvorea una cucharada de bicarbonato de sodio, que actúa como abrasivo suave y ayuda a desprender la grasa incrustada sin dañar el metal. Después, solo queda añadir agua muy caliente hasta cubrir parcialmente la bandeja, permitiendo que los ingredientes actúen juntos.

Con esta mezcla, asegura, basta dejar reposar unos cinco minutos. Durante ese tiempo, la reacción entre el bicarbonato y el jabón empieza a generar una espuma visible que, según muestra, ayuda a levantar la grasa adherida sin necesidad de esfuerzos adicionales. Este proceso es el que permite que la suciedad más resistente se ablande.

Pasado el tiempo de reposo, la experta recomienda aclarar la bandeja y pasar una esponja suave por la superficie sin apretar. Gracias a la acción previa de la mezcla, la grasa se desprende prácticamente sola, sin necesidad de frotar con fuerza ni usar productos abrasivos que puedan dañar el material.

Finalmente, tras un buen enjuague, la bandeja recupera un aspecto limpio y uniforme, muy similar al de una recién estrenada. Según asegura, este truco no solo ahorra esfuerzo, sino que también simplifica la limpieza diaria, convirtiéndose en una alternativa rápida y eficaz para mantener la bandeja de horno en perfecto estado.

¿Cuándo se debe repetir la limpieza?

La frecuencia con la que se debe limpiar la bandeja del horno depende del uso y del tipo de alimentos que se cocinen. Fabricantes como KitchenAid recomiendan realizar una limpieza ligera después de cada uso, retirando restos de comida y grasa superficial con agua caliente y jabón. Así se evita que la suciedad se incruste y se endurezca.

Para una limpieza más profunda, aconsejan realizarla cada tres meses, coincidiendo con la limpieza completa del horno. Sin embargo, se podría necesitar limpiarlo con más frecuencia si se usa mucho.