Hace 3 meses
Gastronomía

Cómo preparar cannoli italianos: receta tradicional paso a paso

Los cannoli, emblemático postre de Italia, destacan por su crujiente masa y cremoso relleno. Aprende a prepararlos en casa con esta receta.
3 minutos de lectura
Los cannoli son una preparación icónica de Italia.
Los cannoli son una preparación icónica de Italia.

Los cannoli, un postre típico de Sicilia, Italia, son preparados por cocineros caseros y profesionales durante el Carnaval y todo el año.

Originarios de Palermo, estos canutillos de masa frita rellenos de crema de ricota son una delicia que combina tradición y sabor.

Ingredientes de los cannoli

Con los siguientes ingredientes son para preparar 20 cannoli, diferenciando los necesarios para la masa y el relleno.

Para la masa: 250 g de harina de trigo, 30 g de azúcar, 30 g de manteca de cerdo (o mantequilla), 50 ml de vino blanco seco, 1 huevo, 5 g de cacao en polvo (opcional, para un toque siciliano), 1 pizca de sal y aceite para freír.

Para el relleno: 500 g de queso ricota (bien escurrido), 150 g de azúcar glas, 50 g de pepitas de chocolate (o frutas confitadas), 1 cucharadita de esencia de vainilla y canela al gusto.

Además, necesitarás moldes metálicos para formar los canutillos.

Preparación de la masa

En un bol, mezcla la harina, el azúcar, la sal y el cacao. Añade la manteca y mezcla hasta obtener una textura arenosa. Incorpora el huevo y el vino blanco, amasando hasta formar una masa homogénea.

Luego envuelve en film plástico y refrigera por 30 minutos. Divide la masa en porciones, estira hasta obtener un grosor de 2 mm y corta círculos de 10 cm de diámetro.

Formación y fritura de los cannoli

Envuelve cada círculo de masa en un molde metálico, sellando los bordes con clara de huevo. Calienta abundante aceite a 180 °C y fríe los canutillos por 2-3 minutos hasta que estén dorados.

Retira, escurre en papel absorbente y deja enfriar antes de retirar los moldes.

Elaboración del relleno

Escurre bien el ricota para eliminar el exceso de líquido. Mezcla con el azúcar glas, la vainilla y la canela hasta obtener una crema suave. Incorpora las pepitas de chocolate o frutas confitadas. Refrigera el relleno por 1 hora para que tome consistencia.

Con una manga pastelera, rellena los cannoli fríos desde ambos extremos para asegurar un llenado uniforme. Decora los bordes con más pepitas de chocolate, pistachos triturados o frutas confitadas. Espolvorea azúcar glas para un toque final. Sirve inmediatamente para disfrutar de su textura crujiente.

Contexto histórico de los cannoli

Los cannoli tienen raíces en la Sicilia medieval, posiblemente influenciados por la cultura árabe, que introdujo el uso de ricota y azúcar en la repostería.

Tradicionalmente servidos durante el Carnaval, hoy son un postre icónico en todo el mundo, adaptado con rellenos como crema pastelera o chocolate.

En Sicilia, los cannoli pueden incluir pistacho, cáscara de naranja confitada o crema de avellana. En otros países, se experimenta con rellenos de mascarpone o chocolate, aunque la receta clásica con ricota sigue siendo la favorita.

