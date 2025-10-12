Cómo preparar costillas de cerdo al horno con salsa BBQ: Guía paso a paso

Las costillas de cerdo al horno con salsa BBQ son un plato popular por su textura tierna y sabor ahumado.

Este método de cocción, ideal para reuniones familiares o eventos, requiere pocos utensilios y permite personalizar sabores. A continuación, se detalla el proceso y los acompañamientos recomendados.

Ingredientes y preparación de costillas de cerdo al horno

Para 4 porciones, se necesitan 1 kg de costillas de cerdo (costillar entero o baby back ribs), 200 ml de salsa BBQ (comercial o casera), 2 cucharadas de aceite de oliva, 1 cucharada de pimentón, 1 cucharadita de ajo en polvo, sal y pimienta.

Como primer paso precalienta el horno a 150 °C. Luego, lava las costillas, sécalas y retira la membrana de la parte posterior para mejorar la textura.

Frota las costillas con aceite, pimentón, ajo, sal y pimienta. Colócalas en una bandeja forrada con papel aluminio. Cubre con más aluminio y hornea durante 2.5 horas para que queden tiernas. Luego, destapa, unta salsa BBQ generosamente y sube la temperatura a 200 °C por 15 minutos para caramelizar.

Sirve en platos grandes, con las costillas cortadas en porciones individuales y acompañamientos en tazones separados para compartir.

Técnicas para un resultado perfecto

La cocción lenta a baja temperatura garantiza que las costillas queden jugosas.

Usa un termómetro para verificar que la temperatura interna alcance 90 °C. Si prefieres un toque ahumado, agrega una pizca de humo líquido a la salsa BBQ.

Deja reposar las costillas 5 minutos antes de cortar para conservar los jugos.

Los acompañamientos ideales para costillas de cerdo

Hay varias opciones para acompañar estas costillas de cerdo, todo depende de tu gusto.

El puré de papas, con 500 g de papas hervidas y mezcladas con mantequilla y leche, aporta cremosidad. Ensalada de col (coleslaw), con 200 g de repollo, zanahoria y mayonesa, ofrece frescura. Mientras que el choclo asado, preparado con 4 mazorcas untadas con mantequilla y sal, complementa con dulzura.

Otras opciones incluyen frijoles al horno, con 300 g de frijoles cocidos en salsa de tomate, o pan de maíz, que absorbe los jugos de las costillas.

Puedes hacer una salsa casera

Este plato, originario de la cocina estadounidense, se ha globalizado por su versatilidad. La salsa BBQ puede variar según la región, desde sabores dulces hasta picantes.

Para preparar una salsa BBQ casera para 4 porciones, mezcla en una cacerola 200 ml de puré de tomate, 50 ml de vinagre de manzana, 3 cucharadas de miel, 2 cucharadas de azúcar morena, 1 cucharada de mostaza, 1 cucharadita de ajo en polvo, 1 cucharadita de pimentón ahumado, 1/2 cucharadita de salsa Worcestershire, sal y pimienta.

Cocina a fuego medio, removiendo, durante 10-15 minutos hasta que espese. Ajusta el dulzor o picor al gusto. Enfría y usa para untar costillas o guardar en refrigeración hasta 1 semana.