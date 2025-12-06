Cómo quitar el maquillaje de las fundas de almohada: esto es lo que recomiendan las expertas para quitarlo

Las manchas de maquillaje en fundas de almohada suelen aparecer tras dormir sin retirar por completo productos como base, rubor o máscara de pestañas. El problema ocurre en casa, generalmente al día siguiente, cuando el tejido amanece marcado. La acumulación de pigmentos, aceites y fórmulas de larga duración hace que la mancha se adhiera con fuerza, pero existen técnicas domésticas recomendadas por expertas en limpieza para retirarla sin maltratar la tela.

En este tipo de incidentes, el primer paso es evitar la reacción más común: frotar en seco. Ese movimiento puede fijar aún más los restos cosméticos a las fibras, especialmente si el producto contiene aceites o componentes waterproof.

La clave está en actuar con suavidad y elegir el tratamiento según el tipo de maquillaje que haya quedado en la funda.

Método con jabón lavavajillas para manchas recientes

La empresa estadounidense Molly Maid, especializada en limpieza doméstica, propone un procedimiento sencillo en varios pasos. Recomienda no tocar ni arrastrar la mancha al inicio y retirar cualquier exceso superficial con cuidado.

Luego sugiere humedecer la zona con agua fría y aplicar una gota de jabón lavavajillas. El producto debe trabajarse con los dedos hasta hacer espuma y dejarse actuar alrededor de 10 minutos.

Tras ese tiempo, se retira el residuo con papel o paño limpio y se enjuaga con agua tibia. Antes del lavado, puede aplicarse un quitamanchas como oxígeno activo o una pequeña cantidad de limón, y añadir media taza de vinagre blanco en la lavadora para reforzar el proceso.

Qué hacer según el tipo de maquillaje

La experta en limpieza Begoña Pérez, conocida como La Ordenatriz, diferencia el tratamiento según el producto.

Para manchas de máscara de pestañas, recomienda usar un desmaquillante bifásico waterproof directamente sobre la zona. Tras frotar suavemente con una bayeta de microfibra, la funda puede pasar a lavadora.

En el caso de base de maquillaje, su método indica aplicar alcohol isopropílico y trabajar la mancha con microfibra hasta reducirla casi por completo. Antes de que el alcohol se evapore, se aconseja lavar la prenda para terminar de eliminar los restos.

Cómo prevenir manchas en la funda

Aunque los métodos de limpieza suelen ser efectivos, la prevención reduce el problema. Se recomienda retirar con atención los productos de larga duración, especialmente bases y máscaras resistentes al agua.

Otra medida útil es usar fundas protectoras adicionales y elegir tejidos lavables que toleren tratamientos antimanchas sin deteriorarse.

Revisar el rostro antes de dormir ayuda a identificar residuos que pudieron quedar tras el desmaquillado y evitar que se transfieran a la ropa de cama.