Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Vida
Familia

Cómo viven los adolescentes la Navidad: contexto social, familiar y digital

La Navidad implica cambios emocionales y sociales en adolescentes, influenciados por la familia, las rutinas, las expectativas y el entorno digital durante las celebraciones de fin de año.
El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Durante la temporada navideña, los adolescentes experimentan cambios emocionales y conductuales asociados a reuniones familiares, interrupción de rutinas y mayor interacción digital, un fenómeno observado cada diciembre en distintos contextos familiares y sociales.

La Navidad es una etapa asociada a celebraciones, encuentros familiares y tiempo libre, pero también representa un periodo de ajustes emocionales para los adolescentes. Especialistas en desarrollo juvenil señalan que esta etapa de la vida se caracteriza por la búsqueda de identidad, autonomía y pertenencia, factores que pueden verse intensificados durante las fiestas.

Uno de los principales cambios que experimentan los adolescentes en Navidad es la ruptura de la rutina escolar. La suspensión de clases modifica horarios de sueño, alimentación y actividades diarias, lo que puede influir en el estado de ánimo y la energía. Este ajuste, aunque temporal, requiere adaptación.

A ello se suma el incremento de reuniones familiares prolongadas, donde los adolescentes interactúan con distintos grupos etarios. Estas dinámicas pueden ser positivas, pero también generar tensión cuando existen conflictos previos, expectativas académicas o comparaciones personales.

Expectativas, emociones y entorno familiar

Durante las fiestas, suelen aumentar las expectativas sociales y familiares. Para algunos adolescentes, diciembre se convierte en un periodo de balance personal, en el que comparan logros, relaciones y proyectos con los de su entorno cercano.

En contextos familiares estables, la Navidad puede fortalecer vínculos afectivos y promover espacios de diálogo. Sin embargo, en hogares con conflictos, duelos recientes o dificultades económicas, las celebraciones pueden intensificar emociones de tristeza, frustración o ansiedad.

Especialistas recomiendan que los adultos mantengan canales de comunicación abiertos, evitando presiones innecesarias y favoreciendo la escucha activa. El acompañamiento cercano permite identificar cambios de conducta y responder oportunamente.

Uso de redes sociales y tiempo libre en Navidad

Otro factor relevante durante la Navidad es el aumento del tiempo libre, que suele traducirse en un mayor uso de redes sociales y plataformas digitales. Durante diciembre, los adolescentes están más expuestos a contenidos que muestran celebraciones idealizadas, viajes y regalos.

Este entorno digital puede influir en la autoestima, especialmente cuando se generan comparaciones con realidades ajenas. Estudios sobre adolescencia y salud mental indican que la percepción de exclusión o insatisfacción puede incrementarse en estas fechas.

Por ello, se recomienda promover un uso equilibrado de la tecnología, combinando actividades digitales con espacios presenciales, recreativos y familiares.

Señales de alerta y acompañamiento preventivo

Profesionales de la salud y educación coinciden en la importancia de identificar señales de alerta, como aislamiento prolongado, cambios bruscos de humor, irritabilidad constante o pérdida de interés en actividades habituales.

La Navidad también puede ser una oportunidad para reforzar hábitos saludables, como el descanso adecuado, la actividad física y la participación en actividades solidarias o comunitarias, que fortalecen el sentido de pertenencia.

Instituciones educativas y de salud destacan que el acompañamiento adulto durante esta etapa es clave. Más allá de los regalos, el tiempo de calidad, la validación emocional y el apoyo oportuno son factores determinantes para el bienestar adolescente.

