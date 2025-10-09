COMUNIDAD POR USD 1
Comuneros de Imbabura amenazan con tomarse Ibarra en el feriado nacional

La movilización se concentró en el sector Obelisco de Ibarra, donde los dirigentes, usando megáfonos, advirtieron con intensificar las protestas.
Han pasado 17 días de paralización por parte de la CONAIE, el cantón Antonio Ante es uno de los más afectados por las movilizaciones. FOTO: API.
Noemí Moreira

Redacción ED.

Cientos de comuneros de Otavalo, Cotacachi y Antonio Ante llegaron este miércoles 8 de octubre a la Gobernación de Imbabura, en el centro de Ibarra, para exigir al Gobierno de Daniel Noboa la derogación de la eliminación del subsidio al diésel y la liberación de detenidos durante el paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Los manifestantes, liderados por la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac), amenazaron con tomarse la ciudad durante el feriado si no se atienden sus demandas.

La movilización, que arribó en camiones por la vía E35, se concentró en el sector Obelisco de Ibarra, donde los dirigentes, usando megáfonos, advirtieron con intensificar las protestas. “Si el Gobierno no da diálogo, nos tomamos Ibarra, cerramos todo”, afirmó un líder de Unorcac. Otro dirigente dijo a diario El Comercio: “Este es el primer aviso; si no ayudan a las comunidades, a la segunda venimos a desbaratar”. Los comuneros expresaron su rechazo a la consulta popular y la Asamblea Constituyente propuestas por el Ejecutivo.

Demanda de diálogo y críticas al Gobierno

Con gritos de “Viva la resistencia”, “Fuera Noboa” y “Justicia para Efraín Fuerez”, los manifestantes mantuvieron su mensaje durante la marcha. Una dirigente instó a la población de Ibarra a unirse a la lucha: “Pedimos que sumen, que no exista división; estamos todos para salir adelante”. Los comuneros calificaron los beneficios y créditos ofrecidos por el Gobierno como “migajas” y exigieron no criminalizar la protesta social, además de la liberación de los detenidos en las movilizaciones.

La protesta se enmarca en el paro nacional iniciado hace 17 días por la Conaie, que ha generado tensiones en varias provincias, incluyendo Imbabura. Las demandas principales incluyen la restitución del subsidio al diésel, cuya eliminación ha impactado a comunidades rurales y sectores populares, así como el cese de lo que consideran represión estatal contra las manifestaciones.

Medidas de seguridad en Ibarra

Antes de la llegada de los comuneros, la Gobernación de Imbabura fue resguardada por policías y militares con vallas metálicas. Los negocios en el centro de Ibarra cerraron sus locales para evitar posibles afectaciones, reflejando el clima de tensión en la ciudad.

La marcha transcurrió sin incidentes reportados, pero las advertencias de los dirigentes sobre una posible escalada de las protestas han generado preocupación entre las autoridades y la ciudadanía.

Contexto de las protestas en Ecuador

El paro nacional liderado por la Conaie ha intensificado las tensiones sociales en Ecuador. En un contexto de descontento por las políticas económicas del Gobierno de Noboa. La eliminación del subsidio al diésel, implementada para enfrentar la crisis fiscal, es uno de los principales detonantes de las movilizaciones.

Además, la Conaie y otras organizaciones han denunciado la criminalización de la protesta. Especialmente tras detenciones en provincias como Cañar, donde un ataque a la caravana presidencial fue calificado como terrorismo por el Ejecutivo. Las advertencias de los comuneros de Imbabura reflejan la creciente polarización entre el Gobierno y los movimientos indígenas, que exigen diálogo para resolver el conflicto.

