Hace 6 meses
Ciencia y Tecnología

Con ayuda de la IA: Instagram permitirá personalizar el algoritmo de recomendación de Reels

Instagram permitirá personalizar el algoritmo de Reels mediante IA: los usuarios podrán aumentar o reducir temas sugeridos desde una nueva sección.
Instagram fue creado en 2010.
Instagram permitirá ajustar el algoritmo para establecer los temas de los que se quieren ver más o menos sugerencias en ‘Reels’. Esto, como ya lo ofrecen las redes sociales TikTok y Pinterest.

Instagram usará la IA

La red social propiedad de Meta usará la inteligencia artificial (IA) para ayudar a personalizar el algoritmo de recomendaciones. Lo hará a partir de los temas de interés del usuario.

Este ajuste podrá realizarse en ‘Tu algoritmo’, donde los usuarios encontrarán una serie de temas que la IA ha recopilado a partir de su actividad (deportes, películas de terror, pintura, música pop…), para seleccionar aquellos de los que quieran ver con más frecuencia o eliminar los que quieran ver menos.

Esta personalización del algoritmo afectará primero a la pestaña de ‘Reels’. “Gracias a la IA, ahora puedes ver y personalizar más fácilmente los temas que dan forma a tus ‘Reels’, lo que hace que las recomendaciones se adapten aún mejor a ti“, asegura la compañía en su blog.

Otras redes sociales implementan nuevas herramientas

En los últimos meses, otras redes sociales han implementado herramientas para ajustar el contenido que aparece en las recomendaciones. Una de ellas es Pinterest que permite desactivar las categorías temáticas de las que los usuarios quieren ver menos contenido procedente de la inteligencia artificial, como belleza, moda o arte.

En el caso de TikTok, ByteDance anunció un nuevo control que se añadirá a la gestión de temas, que se presenta como una barra que el usuario puede mover a la izquierda para ver menos contenidos de IA o a la derecha para ver más.

Meta también trabaja en la personalización del ‘feed’ de Threads. En este caso, el algoritmo podrá personalizarse mediante el comando ‘Dear Algo’ (‘Querido algoritmo) y la petición para ver más o menos contenido de un tema concreta, como como baloncesto o moda.

Sobre Instagram, la red de la ‘camarita’

Instagram es la red social de fotografía y video más grande del mundo. Fue lanzada el 6 de octubre de 2010 por Kevin Systrom y Mike Krieger. Mientras que Facebook (hoy Meta) la compró en 2012 por 1.000 millones de dólares.

Cuenta con más de 2.400 millones de usuarios activos mensuales en 2025. Su éxito radica en las Stories (2016), Reels (2020), filtros y el algoritmo que prioriza contenido visual. Genera el 70 % de los ingresos publicitarios de Meta fuera de Facebook.

En 2025 introdujo suscripciones pagadas para creadores, compras integradas y Threads como app complementaria. Pese a críticas por su impacto en la salud mental adolescente y cambios constantes de algoritmo, sigue siendo la plataforma líder para influencers, marcas y comercio electrónico visual.

