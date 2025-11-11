Con custodia militar llegaron a Manabí 3.979 paquetes para el Referéndum 2025

La Delegación Provincial Electoral de Manabí del Consejo Nacional Electoral (CNE) recibió este lunes 10 de noviembre 3.979 paquetes electorales destinados al Referéndum y Consulta Popular 2025. La jornada electoral se desarrollará este domingo 16 de noviembre en todo el país. El material llegó bajo custodia militar y monitoreo GPS continuo a la bodega del Centro Cívico Ciudad Alfaro, en Montecristi.

Allí, el material permanecerá resguardado hasta su distribución a 378 recintos electorales de la provincia. Los paquetes contienen papeletas de votación, certificados de presentación, padrón electoral, actas de instalación y escrutinio. También sobres plásticos, material genérico, biombos y urnas, elementos esenciales para el funcionamiento de las Juntas Receptoras del Voto (JRV).

Paquetes electorales con custodia militar

De los 3.979 paquetes, cuatro están destinados al Voto de Personas Privadas de Libertad (PPL), 31 al programa Voto en Casa y 3.944 se distribuirán en los recintos electorales habilitados en Manabí. El traslado se inició desde los centros de acopio nacional y se ejecutó con vehículos custodiados por las Fuerzas Armadas. Aquello, siguiendo protocolos de cadena de custodia establecidos por el CNE.

El sistema GPS permitió el seguimiento en tiempo real del convoy, garantizando la integridad del material electoral desde su origen hasta la bodega en Montecristi. Una vez en el Centro Cívico Ciudad Alfaro, los paquetes fueron inventariados y almacenados en áreas vigiladas con control de acceso restringido y cámaras de seguridad. La distribución a los 378 recintos electorales comenzará en los días previos al 16 de noviembre.

Manabí tiene 1,3 millones de electores

Cada recinto recibirá los paquetes correspondientes según el número de JRV asignadas, con rutas logísticas planificadas para cubrir las 24 zonas electorales de la provincia. Aquello incluye a los cantones como Manta, Portoviejo, Chone y Pedernales. El Referéndum y Consulta Popular 2025 incluye cuatro preguntas, una de ellas si se está de acuerdo en convocar a la Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.

En Manabí, se habilitarán más de 1.200 JRV para atender a un padrón de aproximadamente 1,3 millones de electores, según datos preliminares del CNE. El programa Voto en Casa beneficiará a varias personas con discapacidad severa o movilidad reducida, mientras que el Voto PPL se implementará en cuatro centros de rehabilitación social de la provincia.

Supervisión de delegados de organizaciones políticas

Las Fuerzas Armadas mantendrán el resguardo de los recintos desde el sábado 15 hasta el cierre de las urnas el domingo 16 de noviembre. Este operativo forma parte del cronograma nacional del CNE, que movilizó más de 280 mil paquetes electorales en todo el Ecuador. En Manabí, la recepción y almacenamiento cumplen con los estándares de transparencia establecidos en el Código de la Democracia, con auditorías internas y supervisión de delegados de organizaciones políticas.

La bodega del Centro Cívico Ciudad Alfaro, con capacidad para 5 mil paquetes, fue adaptada con estanterías metálicas, control de temperatura y sistemas contra incendios. El CNE coordina con la Policía Nacional y el ECU-911 para el monitoreo permanente hasta la finalización del proceso electoral.