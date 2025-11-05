Con Joel Ordóñez titular, Brujas rescata empate ante Barcelona en la cuarta jornada de la Champions

El Club Brujas, con Joel Ordóñez como titular, empató 3-3 ante el FC Barcelona el 5 de noviembre de 2025 en el Estadio Jan Breydel de Bélgica, en el partido correspondiente a la cuarta jornada de la UEFA Champions League, en un encuentro donde Barcelona dominó pero no pudo quebrar la defensa y efectividad de los locales.

Desarrollo inicial y goles tempraneros

Barça llevó la iniciativa y el dominio del balón desde el inicio, sin embargo, sufrió con las rápidas transiciones del Brujas que encontraron gol en dos contragolpes con facilidad. A los 7 minutos, Carlos Borges lanzó un desmarque y asistió a Nicolo Tresoldi para el primer gol del Brujas.

Barcelona respondió rápidamente con un pase de Lamine Yamal a Fermín Torres, quien definió al primer palo para empatar (9′). El Brujas volvió a adelantarse con una jugada de Borges que acabó en gol a los 18 minutos. Durante el primer tiempo, Barcelona tuvo oportunidades claras con disparos al palo y manos a mano fallados, destacándose la ofensiva a pesar de los errores defensivos.

Empate y golazos en segundo tiempo

Tras el descanso, el partido mantuvo su intensidad, con el Brujas cómodo manejando el intercambio de ataques. Lamine y Borges estuvieron muy activos, especialmente en el contragolpe. A los 63′, Carlos Borges marcó la tercera para el cuadro belga. Finalmente, un gol en propia puerta de Christos Tzolis a falta de 13 minutos permitió que Barcelona sellara el empate 3-3, resultado que refleja la igualdad y emoción del partido.

Contexto y próximos partidos

Con esta igualdad, Barcelona suma 7 puntos en el grupo y Brujas llega a 4 unidades, manteniendo su lucha por avanzar en la Champions League 2025/2026. La próxima fecha será crucial: Barcelona recibirá al Chelsea el 25 de noviembre a las 15h00, mientras que Brujas visitará al Sporting de Lisboa un día más tarde a la misma hora.

Joel Ordóñez titular y su aporte defensivo

El ecuatoriano Joel Ordóñez fue titular en la defensa del Club Brujas y tuvo una actuación destacada, aportando solidez y orden en la línea defensiva ante la férrea ofensiva blaugrana. Su papel fue clave para resistir la presión continua y para intentar cortar las transiciones del Barcelona que buscaba el triunfo.

Partido vibrante con intensidad y múltiples oportunidades

El partido fue un espectáculo de ida y vuelta donde ambos equipos mostraron ocasiones claras, con varios disparos al poste y atajadas importantes, reflejando el alto nivel de competencia en esta fase del torneo. El Brujas supo aprovechar sus contragolpes, mientras que Barcelona tuvo mayor posesión pero falló en concretar las chances generadas. El resultado refleja una batalla táctica y física que mantuvo a los fanáticos al borde de la emoción hasta el final.