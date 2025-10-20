COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Deportes
Fútbol Segunda Categoría

Con Liga de Portoviejo, Juventud Italiana y Liga de El Carmen, los cruces de los clubes manabitas en octavos de final del Ascenso Nacional

Los elencos de Manabí enfrentarán una nueva etapa del campeonato de Segunda Categoría que otorga un cupo para la Serie B 2026. Estos serán sus enfrentamientos.
Con Liga de Portoviejo, Juventud Italiana y Liga de El Carmen, los cruces de los clubes manabitas en octavos de final del Ascenso Nacional

Los tres clubes manabitas que disputaron los 16avos de final del campeonato de Ascenso Nacional inscribieron sus nombre en los octavos de final del torneo. Liga de Portoviejo, Juventud Italiana de Manta y Liga de El Carmen, pasaron a esta instancia en la que la competencia se volverá más dura.

Los elencos se preparan desde ya para enfrentar a los rivales de turno y seguir soñando en salir del infierno de la Segunda Categoría. Los cruces, según la reglamentación del torneo, beneficiarán con el cierre de locales a los mejores ubicados en la tabla de rendimiento. Solo uno de los tres cerrará en casa, tras una campaña con mejores números.

Liga de Portoviejo

El elenco manabita llegó a esta instancia tras ganarle a Búhos ULVR por un global de 3-2. En la ida Liga de Portoviejo ganó 2-1 y de visita resultó un empate 1-1. Así, los dirigidos por el paraguayo Raúl Duarte esperarán por su rival, Liga de Cuenca. El compromiso está pactado para el domingo 26 de octubre, a las 15h00, en el estadio Reales Tamarindos.

Los cuencanos llegan de remontarle la serie a Primero de Mayo de Yantzaza. Derrotaron por 0-3 en el Alejandro Serrano Aguilar a los amazónicos, con un global de 3-2, pero previamente los dirigidos por Juan Ramón Silva habían ganado 0-2. Sin embargo los cuencanos supieron mantener la calma y terminaron llevándose la llave en este cruce de Ascenso Nacional.

Debido al criterio de mejor participación, Liga de Cuenca (12) cerrará de local y Liga de Portoviejo (29) deberá iniciar en el Reales Tamarindos.

LDU de El Carmen

Otro club manabita que peleó hasta el final y continúa su camino es Liga de El Carmen. Los de la puerta de oro se llevaron la llave por medio de los penales tras igualar en la serie por score de 3 a 3 ante Club Atlético Samborondón. En la definición por la pena máxima los carmenses vencieron 5 a 4 a los del Guayas y sellaron su pase a octavos de final.

Ahora, Liga de El Carmen deberá enfrentarse a Aampetra club que viene de medir al Atético Kin por un global de 4 a 1. El equipo que dirige Luis Naranjo primero ganó de local en la ida por 3-0, y en la vuelta empató 1-1. En este caso, los carmenses (39) no podrán cerrar de locales, ya que Aampetra tiene mejor desempeño (35) y tendrán ese «beneficio».

Juventud Italiana, cómodo en el Ascenso Nacional

Por su parte, el más cómodo de todos los equipos de Manabí fue Juventud Italiana de Manta. El elenco manabita superó la fase de 16avos tras vencer por un abultado 8-4 al Milagro FC. Los mantenses empataron 2 a 2 en el estadio Jocay de Manta, pero supieron reponerse en la vuelta, la misma que ganaron 2 a 6 ante los del Guayas.

Para los octavos del ascenso se medirán al Corinthians de Los Ríos. Su nuevo rival es dirigido por Julián García y avanzó a esta instancia tras vencer en tanda de penales al Estrella Roja de Azuay. Tanto a la ida como a la vuelta, los encuentros cerraron con el arco en cero, por lo que debieron decidirlo por tanda de penales. Finalmente, Corinthians la pasó al ganar 5-3. Este equipo se llamará Atlético Rafaella en los próximos días.

Los mantenses cerrarán esta fase del Ascenso Nacional como locales ya que la ubicación por su rendimiento de temporada (16) es mejor que el conjunto de Los Ríos (19).

Cruces por los octavos de final Ascenso Nacional de Ecuador Orden
Daquilema FC vs. Astillero FC C1
Río Aguarico vs. Cuenca Juniors C2
Corinthians (LR) vs. Juventud Italiana C3
Mineros SC vs. Deportivo Quito C4
Ferrocarril Oeste vs. Aviced FC C5
LDU El Carmen vs. Aampetra C6
LDU Portoviejo vs. Liga de Cuenca C7
Africando SC vs. Guaranda FC C8

Este martes 21 de octubre se conocerá el cronograma oficial de los cruces por los octavos de final del Ascenso Nacional.

