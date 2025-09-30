COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Política

Conaie exige juicio político contra ministros de Defensa e Interior por represión en paro nacional

Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, reiteró que el movimiento indígena seguirá en pie de lucha hasta que el Gobierno elimine el Decreto Ejecutivo 126. Manifestó que no son terroristas y pidió respeto a los derechos de los pueblos indígenas.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Conaie exige juicio político contra ministros de Defensa e Interior por represión en paro nacional.
Marlon Vargas, presidente de la Conaie, también advirtió que la lucha de la Conaie es implacable y que el Consejo de Gobierno de la organización indígena convocó a las bases de Ecuarunari y Conaie a mantenerse vigilantes. Foto: API.
Conaie exige juicio político contra ministros de Defensa e Interior por represión en paro nacional.
Marlon Vargas, presidente de la Conaie, también advirtió que la lucha de la Conaie es implacable y que el Consejo de Gobierno de la organización indígena convocó a las bases de Ecuarunari y Conaie a mantenerse vigilantes. Foto: API.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Periodista portovejense, nacido el 20 de agosto de 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación,... Ver más

msanchez@lamarea.ec

El presidente de la Conaie, Marlon Vargas Santi, solicitó a la Asamblea Nacional iniciar un juicio político contra los ministros de Defensa e Interior, Gian Carlo Loffredo y Jhon Reimberg, respectivamente.

Señaló que los responsabiliza por los hechos de violencia registrados en las manifestaciones indígenas, del paro nacional, convocadas tras la eliminación del subsidio al diésel en Ecuador.

Conaie exige derogatoria del Decreto 126

Durante su intervención en la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos, Vargas llegó acompañado de familiares de las doce personas detenidas en Otavalo. En este espacio parlamentario se abrió un proceso de fiscalización sobre lo ocurrido durante el paro nacional convocado por la Conaie.

El dirigente de la Conaie reiteró que el movimiento indígena seguirá en pie de lucha hasta que el Gobierno elimine el Decreto Ejecutivo 126. Manifestó que no son terroristas y pidió respeto a los derechos de los pueblos indígenas.

Ante la comunidad internacional, Vargas presentó denuncias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la OEA, la ONU y organismos laborales como la OIT. Aseguró que el Gobierno de Daniel Noboa mantiene una actitud “prepotente” que debe ser investigada y sancionada.

Su lucha es implacable

Marlon Vargas también advirtió que la lucha de la Conaie es implacable y que el Consejo de Gobierno de la organización indígena convocó a las bases de Ecuarunari y Conaie a mantenerse vigilantes.

El dirigente volvió a exigir que la Asamblea Nacional impulse un juicio político contra los ministros Gian Carlo Loffredo (Defensa) y Jhon Reimberg (Interior). Argumentó que ambos deben responder ante la Constitución y los tratados internacionales firmados por Ecuador.

Demandan la libertad de detenidos y advertencia

Vargas también pidió la libertad inmediata de los detenidos en las protestas. “Nuestros jóvenes no son terroristas, no son vandálicos, especialmente hay compañeros que sufren de epilepsia y si algo les pasa será de total responsabilidad del Gobierno Nacional”, remarcó el presidente de la Conaie.

Finalmente, advirtió que sin la derogatoria del Decreto 126 continuarán las movilizaciones. “No solamente por ese Decreto 126, sino en contra del catastro minero, en contra de la ampliación de la frontera petrolera en la Amazonía ecuatoriana”, enfatizó Marlon Vargas.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Joel Ordóñez destacó en defensa, pero Brujas cayó ante Atalanta en Champions League

Conaie exige juicio político contra ministros de Defensa e Interior por represión en paro nacional

Tribunal militar condena a muerte a expresidente del Congo, Joseph Kabila, por crímenes de guerra

Partir pastillas y abrir las cápsulas para tragarlas mejor puede alterar la eficacia

Así les fue a Independiente del Valle y Barcelona contra los equipos del hexagonal final ¿Cuál sacó más puntos?

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Joel Ordóñez destacó en defensa, pero Brujas cayó ante Atalanta en Champions League

Conaie exige juicio político contra ministros de Defensa e Interior por represión en paro nacional

Tribunal militar condena a muerte a expresidente del Congo, Joseph Kabila, por crímenes de guerra

Partir pastillas y abrir las cápsulas para tragarlas mejor puede alterar la eficacia

Así les fue a Independiente del Valle y Barcelona contra los equipos del hexagonal final ¿Cuál sacó más puntos?

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Joel Ordóñez destacó en defensa, pero Brujas cayó ante Atalanta en Champions League

Tribunal militar condena a muerte a expresidente del Congo, Joseph Kabila, por crímenes de guerra

Partir pastillas y abrir las cápsulas para tragarlas mejor puede alterar la eficacia

Así les fue a Independiente del Valle y Barcelona contra los equipos del hexagonal final ¿Cuál sacó más puntos?

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya tendrían fecha de boda y lugar de residencia

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO