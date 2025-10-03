Conaie ratifica continuidad del paro nacional en rechazo al aumento del precio del diésel y otras medidas del Gobierno de Ecuador

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) ratificó la continuidad del paro nacional en rechazo al incremento del precio del diésel. La decisión se tomó tras la eliminación del subsidio ordenado por el presidente Daniel Noboa mediante el decreto ejecutivo 126, firmado el 12 de septiembre de 2025.

Después de siete horas de debate interno, el consejo ampliado en Quito concluyó con una transmisión en vivo en redes sociales. Allí, el presidente de la Conaie, Marlon Vargas, leyó las resoluciones, donde se resolvió mantener la resistencia contra el Gobierno de Daniel Noboa y sus políticas económicas.

Conaie insiste en derogar decreto y bajar el IVA

Al encuentro asistieron otros dirigentes como José Esach y Alberto Ainaguano, de la Confeniae y Ecuarunari. Ellos coincidieron proseguir con el paro nacional y exigir la derogatoria del decreto 126 que incrementó el precio del diésel.

Además, solicitaron que el IVA se reduzca del 15 % al 12 %, que se respeten los derechos colectivos y que el Ejecutivo asuma responsabilidades por la muerte del manifestante Efraín Fuerez ocurrida el fin de semana pasado durante las movilizaciones.

Asamblea Constituyente y rechazo a consulta popular

En el ámbito político, Vargas informó que se organizarán asambleas territoriales para promover el No en la consulta popular convocada por Noboa. El objetivo es rechazar la propuesta de instalar una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución y que se votará el 16 de noviembre.

Como parte de sus resoluciones, se creará una comisión de expresidentes de la Conaie para “fortalecer con su experiencia” el proceso construido por las bases. También se dispuso la implementación de un corredor humanitario en las zonas de conflicto con el fin de garantizar el transporte de insumos médicos y bienes de primera necesidad.

Imbabura, epicentro de protestas indígenas

En Imbabura, donde se concentran las protestas desde hace once días, los dirigentes del territorio Ilumán informaron que se organizarán en sus comunidades. El propósito es articular la resistencia con los líderes nacionales y provinciales.

Las bases anunciaron que mantendrán la resistencia activa con asambleas provinciales mientras continúe la medida de presión contra el Gobierno de Daniel Noboa.