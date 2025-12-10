Concejo aprueba en segundo debate la ordenanza que declara ACUS al cerro Bombolí

El Concejo Municipal aprobó la ordenanza que declara ACUS al cerro Bombolí, en una sesión marcada por tensiones, reclamos ciudadanos y observaciones técnicas pendientes.

El Concejo Municipal de Santo Domingo aprobó el martes 9 de diciembre de 2025, en segundo y definitivo debate, la ordenanza que declara Área de Conservación y Uso Sustentable (ACUS) al cerro Bombolí, iniciativa del Alcalde Wilson Erazo, para regular el uso del suelo y cumplir una sentencia judicial vigente.

Debate intenso y cumplimiento de plazos

La sesión se extendió durante varias horas y estuvo marcada por un ambiente tenso. Uno de los puntos centrales fue la aprobación definitiva de la ordenanza ambiental del cerro Bombolí.

La normativa se votó cuando habían transcurrido cinco de los seis meses de plazo otorgados al Concejo para cumplir con lo ordenado judicialmente. La propuesta fue impulsada desde el Ejecutivo municipal.

Durante el debate, ningún concejal presentó observaciones formales ni propuestas de reforma. El principal reclamo giró en torno a la falta de socialización con los actores involucrados.

Participación ciudadana y reclamos

Representantes de propietarios de predios y del Colectivo de Defensa del Bombolí, que impulsó acciones legales, solicitaron intervenir en la sesión.

El Concejo permitió el uso de la silla vacía, aunque solo a tres personas, pese a que existieron varios pedidos adicionales de participación ciudadana.

Entre los intervinientes estuvo el exgobernador Jorge Trujillo, quien reclamó de manera enfática una presunta vulneración de derechos, sin que su exposición derivara en cambios al proyecto de ordenanza.

Incidentes durante la sesión

El debate incluyó momentos de confrontación verbal. Declaraciones del concejal Wilson Macías generaron reacciones del exasambleísta Ángel Gende y del concejal alterno Edwin Angulo.

Ante el incremento de la tensión, fue necesaria la intervención policial para restablecer el orden y permitir que la sesión continúe con normalidad.

Tras los incidentes, el pleno avanzó hacia la votación del cuerpo normativo sin modificaciones sustanciales.

Alcances técnicos de la declaratoria ACUS

La ordenanza declara 53 hectáreas del cerro Bombolí como Área de Conservación y Uso Sustentable. En estos predios se permite construir solo hasta el 20 % del total del terreno.

Asimismo, la normativa prohíbe subdivisiones dentro del área declarada. Estas disposiciones buscan regular el crecimiento urbano y proteger el ecosistema del cerro.

Durante el tratamiento se reconoció que la ordenanza no coincide plenamente con el PDOT vigente, por lo que este instrumento deberá ser reformado para armonizar criterios técnicos.

Reclamo de propietarios de predios

Viviana Loayza López, en representación de los dueños de predios del Bombolí, intervino para aclarar que las tierras de su familia fueron adquiridas legalmente por compra realizada por sus abuelos.

Señaló que el derecho a la propiedad privada está garantizado en la Constitución y que su reclamo se centra en la falta de socialización de la ordenanza aprobada.

Indicó que viajó desde Quito para asistir a la sesión y solicitó que no solo se escuche su intervención, sino que se acojan sus pedidos, lo cual no ocurrió.

Pidió que se analice técnicamente que no todo el territorio declarado como ACUS reúne esas características, y que se realice un estudio técnico específico. Precisó que su propiedad se ubica en la parte baja del cerro, donde existen pastizales y algunos cultivos.

Su intervención no tuvo eco en el Concejo Municipal y el trámite continuó sin incorporar sus observaciones.

Votación y pasos posteriores

La ordenanza se aprobó con 8 votos a favor, 4 abstenciones y 2 votos en contra. Con ello, concluyó el trámite legislativo municipal.

El Municipio deberá notificar al juez que conoce la causa sobre el cumplimiento de la sentencia. A su vez, el juez informará al Colectivo de Defensa del Bombolí.

La ordenanza podrá ser reformada, siempre que existan argumentos técnicos y base legal, y deberá mantenerse alineada con lo resuelto judicialmente.