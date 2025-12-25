COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Impacto

Condenado a 40 años de prisión por el asesinato de un policía dentro de su vivienda

Un Tribunal de Garantías Penales dictó una condena de 40 años de prisión contra el autor del asesinato de un cabo primero de la Policía, ocurrido en marzo de 2025, dentro del domicilio de la víctima.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Condenado a 40 años de prisión por el asesinato de un policía dentro de su vivienda
El Tribunal consideró acreditadas las circunstancias agravantes del delito. Foto: referencial (Canva).
Condenado a 40 años de prisión por el asesinato de un policía dentro de su vivienda
El Tribunal consideró acreditadas las circunstancias agravantes del delito. Foto: referencial (Canva).

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La justicia ecuatoriana impuso una condena de 40 años de prisión por el asesinato de un cabo primero de la Policía Nacional, ocurrido la tarde del 25 de marzo de 2025. El crimen se registró dentro de la vivienda del uniformado, donde atendía un pequeño negocio familiar junto a su madre y su hermano.

El Tribunal de Garantías Penales valoró un conjunto de pruebas que permitió establecer la responsabilidad penal de Humberto Enrique G. U. en el ataque armado. La sentencia cerró un proceso marcado por pericias técnicas, testimonios directos y documentación financiera incorporada durante el juicio.

El caso reveló elementos que profundizaron la gravedad del delito contra el policía. Las investigaciones expusieron posibles vínculos entre el crimen y actividades de minería ilegal en la zona, una hipótesis sustentada en informes policiales y análisis económicos presentados ante los jueces.

Audiencia por el asesinato

Durante la audiencia, se conoció que el procesado realizó visitas previas al domicilio de la víctima. Un día antes del asesinato ingresó al inmueble bajo el pretexto de comprar alimentos. Al día siguiente regresó, supuestamente para adquirir pescado, pero su intención era ejecutar el ataque.

Los disparos rompieron la tranquilidad del lugar. El hermano del policía escuchó las detonaciones y encontró a su familiar gravemente herido. En su testimonio relató haber visto al agresor huir armado en una motocicleta, una versión que coincidió con otros elementos recabados en la investigación.

La captura del sospechoso ocurrió dos días después, en el sector de Yangana, provincia de Loja. La Policía lo interceptó durante un operativo y halló en su poder un revólver y dinero en efectivo, evidencias que reforzaron la acusación.

El Tribunal consideró acreditadas las circunstancias agravantes del delito. La sentencia contempló la alevosía y el hecho de que la víctima era un servidor policial en funciones, factores que incrementaron la pena prevista para el delito de asesinato.

Con esta resolución, la justicia aplicó la sanción más severa contemplada en el Código Orgánico Integral Penal para un asesinato. La condena busca sentar un precedente frente a los crímenes cometidos contra miembros de la fuerza pública y reafirma la respuesta penal del Estado ante hechos de extrema violencia, informó Fiscalía. (37).

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un árbol de Navidad aparece en el espacio en una imagen científica difundida por la NASA

Condenado a 40 años de prisión por el asesinato de un policía dentro de su vivienda

Arcas del supuesto profeta Ebo Noah generan caos total en Ghana por quienes intentan abordarlas

Cambios en el Gabinete Municipal de Quito: Pabel Muñoz anuncia 14 ajustes para 2026

Ecuador recibe crédito de USD 500 millones del FLAR para reforzar su liquidez internacional

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un árbol de Navidad aparece en el espacio en una imagen científica difundida por la NASA

Condenado a 40 años de prisión por el asesinato de un policía dentro de su vivienda

Arcas del supuesto profeta Ebo Noah generan caos total en Ghana por quienes intentan abordarlas

Cambios en el Gabinete Municipal de Quito: Pabel Muñoz anuncia 14 ajustes para 2026

Ecuador recibe crédito de USD 500 millones del FLAR para reforzar su liquidez internacional

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un árbol de Navidad aparece en el espacio en una imagen científica difundida por la NASA

Arcas del supuesto profeta Ebo Noah generan caos total en Ghana por quienes intentan abordarlas

Cambios en el Gabinete Municipal de Quito: Pabel Muñoz anuncia 14 ajustes para 2026

Ecuador recibe crédito de USD 500 millones del FLAR para reforzar su liquidez internacional

Prisión preventiva para dos sospechosos por secuestro extorsivo de tres jóvenes; fueron liberados en Ambato

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO