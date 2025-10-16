Condenan a 13 años de cárcel a un hombre por abuso sexual a una menor en Manabí

Un Tribunal de Garantías Penales de Sucre (Bahía de Caráquez), en la provincia de Manabí, sentenció a José M. a trece años y cuatro meses de prisión. Esto por el delito de abuso sexual de una niña de siete años de edad. Los hechos ocurrieron en la vivienda de la víctima, ubicada en Bahía de Caráquez. Allí, el agresor, pareja sentimental de la abuela de la menor, cometió el delito, según informó la Fiscalía General del Estado.

El caso se remonta a 2024, cuando José M., oriundo de Pelileo, Tungurahua, llegó a la localidad para realizar trabajos de construcción. Según las pruebas presentadas por la Fiscalía, el agresor ingresó a la habitación donde la niña miraba televisión, se acostó junto a ella y perpetró el abuso. La menor, de inmediato, relató el incidente a su hermana, quien informó a su madre.

Ocurrió dentro de una casa en Bahía de Caráquez

A la víctima la trasladaron a un centro de salud para una valoración médica, tras lo cual se notificó a la Policía Nacional y a la Fiscalía, que ordenó la aprehensión del sujeto. Durante el juicio, la Fiscalía presentó ocho pruebas clave, incluyendo el testimonio anticipado de la víctima, que relató abusos reiterados desde los seis años. La madre de la menor corroboró la versión en su declaración.

Como parte de las pruebas se incluyó también una valoración médico-legal, un informe psicológico que diagnosticó ansiedad y depresión postraumática en la niña. El reconocimiento del lugar de los hechos, la vivienda donde residían la víctima, su hermana y su madre, también formó parte de las pruebas. El Tribunal, tras analizar las evidencias, determinó la responsabilidad penal de José M. y le impuso la pena máxima por abuso sexual.

Combatir la violencia sexual contra menores

Para dictaminar la sentencia se consideraron los agravantes como la edad de la víctima y la reiteración de los actos. La sentencia incluye la privación de libertad por trece años y cuatro meses, además de medidas de reparación integral para la menor. Así lo dispone el Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador. El caso refleja los esfuerzos de las autoridades ecuatorianas por combatir la violencia sexual contra menores.

Ese es un problema que, según datos de la Fiscalía, registró más de mil denuncias en Manabí entre 2023 y 2025. Bahía de Caráquez, una localidad costera de aproximadamente 20 mil habitantes, ha enfrentado un aumento de casos de vulneración de derechos de menores. Aquello ha llevado a reforzar campañas de prevención y respuesta rápida por parte de la Policía y el sistema judicial.

La Fiscalía destacó la importancia de la denuncia inmediata y la colaboración de la familia para lograr la condena. Organizaciones de protección infantil en Manabí han instado a fortalecer los programas de apoyo psicológico y social para víctimas, mientras el proceso judicial contra José M. concluye con su traslado a un centro de reclusión en la provincia. (17)