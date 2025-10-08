Condenan a diez años de prisión el principal acusado del intento de asesinato contra Cristina Fernández

La Justicia de Argentina condenó a Fernando Sabag Montiel, principal acusado del intento de asesinato contra la expresidenta Cristina Fernández, a diez años de cárcel.

La sentencia se le dictó por disparar a escasos centímetros del rostro de la exmandataria en su domicilio, el 1 de septiembre de 2022.

La sentencia por el ataque contra Cristina Fernández

La presidenta del Tribunal Oral Federal 6, Sabrina Namer, declaró culpable a Sabag Montiel por «homicidio agravado por mediar el empleo de un arma de fuego en grado de tentativa». Cabe destacar que el ya estaba condenado a cuatro años de prisión por pornografía infantil.

El acusado deberá cumplir así una pena unificada de 14 años de cárcel. Sin embargo, el tribunal descartó los agravantes de alevosía y violencia de género en su modalidad de violencia política solicitados por la Fiscalía, que pedía 15 años de cárcel en su contra por «homicidio triplemente agravado».

El autor material de los hechos ya confesó en junio de 2024 que quiso matar a la expresidenta por «ladrona, asesina y corrupta». El día del atentado disparó su arma directamente a la cabeza de la expresidenta. El juicio arrancó en junio de 2024.

Sentenciado asegura que la acusación fue fabricada

Sabag Montiel aseguró este miércoles poco antes del veredicto ante los jueces que la acusación en su contra ha sido fabricada, comparando su caso con el del fiscal Alberto Nisman, que apareció muerto de un disparo en la cabeza tras denunciar a Kirchner por encubrir el atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994 en Buenos Aires.

Los detalles de la sentencia serán dados a conocer el próximo 9 de diciembre. El tirador confeso, de origen brasileño, formaba parte de un grupo callejero que vendía algodón dulce en las puertas de los colegios. Se hacían llamar informalmente ‘Los Copitos’.

Sabag Montiel visitó varias veces el barrio de Recoleta, en Buenos Aires, días antes del atentado. Según las investigaciones, el arma utilizada por el tirador, una pistola de calibre 32, funcionaba perfectamente. Sin embargo, ninguna de las balas pasó a la recámara.

Sentenciaron a la exnovia del principal acusado

La Justicia también condenó a su exnovia Brenda Uliarte, acusada de ser cómplice en el ataque, a ocho años de cárcel. Esto, después de que la Fiscalía solicitara 14 años y seis meses de prisión por tentativa de homicidio agravado.

Los investigadores encontraron decenas de mensajes en los que reconocía su intención de matar a la expresidenta argentina aquel día, en el que miles de manifestantes se congregaron cerca de su domicilio entre las calles Juncal y Uruguay en el marco del caso Vialidad.

Un tercer acusado en el caso, Nicolás Carrizo, líder del grupo ‘Los Copitos’ y jefe tanto de Uliarte como de Sabag, quedó finalmente absuelto. Lo liberaron en agosto pasado.

Desvincularon a exdiputado del caso Cristina Fernández

El veredicto de la Justicia se dio a conocer días después de que la Justicia argentina archivó la causa contra el exdiputado Gerardo Milman por su presunta vinculación con el atentado.

Uliarte aseguró en septiembre de 2023 que el exdiputado «pagaba» manifestaciones para alentar la violencia contra la entonces vicepresidenta argentina.

El intento de magnicidio contra Cristina Fernández se produjo en medio de las tensiones políticas en el país tras la petición de la Fiscalía de condenarla 12 años de cárcel por varios presuntos delitos de corrupción, en un caso en el que finalmente fue condenada a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua.