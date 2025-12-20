COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Mundo
Estados Unidos

Condenan a hombre por asesinato y desmembramiento de su esposa

Un tribunal de Massachusetts, Estados Unidos, condenó a Brian Walshe a cadena perpetua tras asesinar a su esposa, Ana Walshe, desmembrar su cuerpo y ocultarlo en contenedores de basura.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Condenan a hombre por asesinato y desmembramiento de su esposa en Massachusetts.
Tribunal de Massachusetts sentencia a Brian Walshe por asesinato y desmembramiento de su esposa. Fiscalía destaca motivación económica. Foto: Freepik.
Condenan a hombre por asesinato y desmembramiento de su esposa en Massachusetts.
Tribunal de Massachusetts sentencia a Brian Walshe por asesinato y desmembramiento de su esposa. Fiscalía destaca motivación económica. Foto: Freepik.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Un hombre de Massachusetts, Estados Unidos, identificado como Brian Walshe, de 50 años, recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional tras ser declarado culpable del asesinato y desmembramiento de su esposa

Ana Walshe desapareció el 1 de enero de 2023 en Cohasset. La fiscalía confirmó que Walshe desmembró su cuerpo metódicamente y lo arrojó a distintos contenedores de basura, motivado parcialmente por razones económicas.

Brutalidad y motivación del crimen

Durante el juicio, se reveló que Walshe realizó búsquedas macabras en Google, incluyendo “10 maneras de deshacerse de un cadáver si realmente lo necesita”, “sierra para metales, la mejor herramienta para desmembrar” y “¿se le puede acusar de asesinato sin un cuerpo?”.

En el Tribunal Superior del Condado de Norfolk, Walshe también recibió sentencias adicionales: no menos de 19 años por mentir a la policía y dos años por eliminación indebida del cuerpo de su esposa.

Crimen premeditado

La jueza Diane Freniere declaró: “La gravedad de sus actos es innegable. Sus actos al desmembrar el cuerpo de su esposa y desechar sus restos solo pueden describirse como bárbaros e incomprensibles”.

El fiscal adjunto Gregory Connor afirmó que la sentencia consecutiva es severa, pero apropiada. “La dignidad humana se vio completamente ofendida por las acciones del acusado y por cómo privó a su familia de enterrar a Ana”.

Impacto familiar y hallazgos policiales

Aleksandra Dimitrijevic, hermana de Ana, dijo: “Perder a mi hermana en enero de 2023 cambió nuestras vidas para siempre y nos dejó con un vacío insoportable”. Agregó: “Lucho con un dolor que llega sin previo aviso, esperando cada mañana que todo esto sea solo una pesadilla”.

Tras la desaparición, Walshe declaró a la policía que Ana salió a Washington, D.C. por trabajo y que “no ha tenido noticias de ella desde entonces”. Sin embargo, encontraron sangre en el sótano y un cuchillo manchado que demostraron lo contrario.

Asesinato y desmembramiento de su esposa: beneficio económico y custodia de hijos

La Fiscalía indicó que el motivo económico del crimen fue la póliza de seguro de vida de 2.7 millones de dólares, de la cual Walshe era el único beneficiario. Además, señalaban que Ana mantenía una relación con un agente inmobiliario.

El mes pasado, Walshe admitió haber desmembrado a su esposa y engañado a la policía, manteniendo inocencia en otros cargos. Los tres hijos pequeños quedaron bajo custodia estatal.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Arsenal con Hincapié de titular vence 1-0 a Everton con penalti de Viktor Gyökeres y sigue líder

Real Madrid se impone 2-0 al Sevilla con goles de Bellingham y Mbappé en LaLiga

Estados Unidos, con sus fuerzas militares, intercepta un segundo buque petrolero de Venezuela el Caribe

Cómo proteger a las mascotas del estrés por fuegos artificiales en Navidad y Fin de Año

Somos Manabas entrega árbol navideño con identidad manabita y un mensaje de unidad provincial

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Arsenal con Hincapié de titular vence 1-0 a Everton con penalti de Viktor Gyökeres y sigue líder

Real Madrid se impone 2-0 al Sevilla con goles de Bellingham y Mbappé en LaLiga

Estados Unidos, con sus fuerzas militares, intercepta un segundo buque petrolero de Venezuela el Caribe

Cómo proteger a las mascotas del estrés por fuegos artificiales en Navidad y Fin de Año

Somos Manabas entrega árbol navideño con identidad manabita y un mensaje de unidad provincial

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Arsenal con Hincapié de titular vence 1-0 a Everton con penalti de Viktor Gyökeres y sigue líder

Real Madrid se impone 2-0 al Sevilla con goles de Bellingham y Mbappé en LaLiga

Estados Unidos, con sus fuerzas militares, intercepta un segundo buque petrolero de Venezuela el Caribe

Cómo proteger a las mascotas del estrés por fuegos artificiales en Navidad y Fin de Año

Somos Manabas entrega árbol navideño con identidad manabita y un mensaje de unidad provincial

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO