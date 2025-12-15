¡Confirmado! Así se jugará la LigaPro 2026 con cambios clave en la pelea por el título y descenso

El Consejo de Presidentes de la LigaPro decidió este lunes 15 de diciembre de 2025 en Guayaquil mantener la estructura general del campeonato ecuatoriano para la temporada 2026, similar a la de 2025 con 30 fechas iniciales todos contra todos. Sin embargo con ajustes en la fase final que incluyen un hexagonal por el título, un cuadrangular por cupos a Sudamericana y un hexagonal por la permanencia. Además de reeligió a Miguel Ángel Loor como presidente por cuatro años más.

La reunión contó con la participación de los representantes de los 26 clubes afiliados a Serie A y B.

Loor obtuvo un amplio respaldo en la votación, con reportes de 23 votos a favor y 2 en contra.

Detalles del nuevo formato

La fase inicial consistirá en 30 fechas todos contra todos, con los puntos arrastrados completos a la segunda etapa. Los seis primeros clasificarán a un hexagonal por el título y los principales cupos a Copa Libertadores. Las posiciones del 7° al 10° formarán un cuadrangular para definir un cupo a Copa Sudamericana.

Los seis últimos disputarán un hexagonal por la permanencia, donde se definirán los dos descensos a Serie B.

Cambios respecto a 2025

A diferencia de 2025, donde el segundo grupo era un hexagonal por cupos internacionales y el de descenso un cuadrangular con cuatro equipos, esta modificación invierte parcialmente la estructura.

El ganador de la fase inicial (30 fechas) no clasificará directamente a Copa Libertadores; todos los cupos internacionales se definirán en el hexagonal superior y el cuadrangular.

No habrá división de puntos al ingresar a la fase final; se mantienen los acumulados completos.

Declaraciones de Miguel Ángel Loor

El presidente reelecto explicó: “Hubo votación democrática, unos clubes querían una cosa, otros otras, hubo tres propuestas, una era volver al formato 2024, la otra era jugar play offs que estuvo peleada, y la que ganó la misma estructura de este formato, simplemente invertir el hexagonal de Sudamericana con el cuadrangular del descenso, y la única variable que a las 30 fechas no hay premio para la Copa Libertadores, todos los premios son en el hexagonal final”.

Loor agregó que el torneo mantendrá 312 partidos anuales.

El inicio de la LigaPro 2026 está programado para el 20 de febrero.

Decisión del cambio

La modificación responde a evaluaciones sobre la competitividad en 2025, considerando también la pausa por el Mundial 2026.

Se debatieron alternativas como playoffs o retorno al sistema de 2024, pero prevaleció la opción de ajustes menores al formato actual.

Con esta aprobación, LigaPro busca mayor emoción en la lucha por cupos a Sudamericana y en la permanencia, con más partidos involucrados en la zona baja.

La reelección de Loor asegura continuidad en la gestión administrativa del fútbol profesional ecuatoriano.