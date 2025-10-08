Confirman la muerte de hombre baleado en un centro comercial de Daule, en la provincia de Guayas

Un nuevo hecho de sangre se registró la tarde de este miércoles, 8 de octubre de 2025, en el cantón Daule, provincia del Guayas.

Se trató de un caso de sicariato en un popular centro comercial de esa localidad. El suceso causó alarma.

Ataque en centro comercial causó alarma

Aproximadamente a las 13h00, varias detonaciones de bala alertaron a las personas que estaban en el mall. Según se detalló, sicarios atacaron a un hombre, quien quedó herido.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, la víctima fue sacada en camilla desde el interior de una tienda del mall, mientras era atendida por paramédicos y escoltada por agentes policiales.

Los visitantes del lugar vivieron momentos de terror e intentaron refugiarse en medio del peligro. El patio de comidas del lugar fue usado como punto de encuentro, se detalló.

Confirman la muerte

Pese a la atención médica que recibió el hombre, este dejó de existir varias horas después en una casa de salud local.

Al lugar de los hechos arribaron agentes policiales para dar inicio a las tareas de investigación. Mientras que los ciudadanos abandonaron el sitio tras pasar el peligro.

De los atacantes no se sabe mucho, ya que se dieron a la fuga rápidamente. Se espera que las cámaras de seguridad del lugar brinden indicios para su identificación.

Hasta el cierre de esta nota informativa, la Policía no dio un pronunciamiento oficial sobre este ataque sicarios.

Otra versión sobre el crimen en Daule

Según versiones no oficiales, la víctima fue baleada en los exteriores del centro comercial. Sin embargo, en su afán de salvarse, corrió y se refugió en una tienda deportiva.

Se espera la versión policial para confirmar si el ataque se dio en los exteriores del mal o en sus interiores.

La ola de violencia va en aumento

La provincia de Guayas, Ecuador, enfrenta una escalada de violencia sin precedentes en 2025. En los primeros 45 días, los homicidios nacionales subieron un 63%, con 1.091 casos, y Guayas concentra el 49,56% del total semestral (2.289 homicidios en el primer semestre).

Bandas como Los Choneros, Los Lobos, Tiguerones y el Cártel de Jalisco Nueva Generación disputan rutas de exportación de cocaína, generando masacres, sicariatos y atentados con explosivos.

En septiembre, se reportaron 4.088 emergencias violentas en la zona, el 65,8% nacional. Del 27 de septiembre al 3 de octubre, una ola de ataques dejó múltiples asesinatos en cantones como Nobol, Palestina y Naranjal, con cinco víctimas en 24 horas el 3 de octubre.

El Gobierno de Daniel Noboa renovó el estado de excepción el 5 de octubre por 30 días en Guayas y otras cuatro provincias, invocando «grave conmoción interna». (13).