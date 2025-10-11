COMUNIDAD POR USD 1
Mundo
Estados Unidos

Confirman que no hay supervivientes tras explosión en una fábrica de explosivos militares en Tennessee, Estados Unidos

La explosión se dio en una fábrica militar de Tennessee, Estados Unidos. Las autoridades descartan la posibilidad de supervivientes.
Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

El sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis, confirmó este sábado que no hay supervivientes tras una potente explosión ocurrida en una fábrica de explosivos situada en cerca de la localidad de McEwen, en el estado de Tennessee. El viernes se informó de 19 desaparecidos.

«Le puedo decir que más de 300 personas han estado revisando cada pulgada de estas instalaciones y hasta el momento no hemos encontrado supervivientes», afirmó Humphreys en una rueda de prensa.

Traban en identificación de víctimas mortales tras explosión

Sin embargo, Davis no confirmó una cifra de fallecidos en las instalaciones de la empresa Accurate Energetic Systems. «Estamos en un proceso de identificación de los restos (…). Podemos asumir que han fallecido«, explicó.

En cuanto a la causa de la explosión, Davis indicó que continúa la investigación y apuntó que no se puede descartar que haya delito. «Podríamos tardar días, semanas o meses en hacerlo», explicó.

En el lugar trabaja también la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y uno de sus agentes, Guy McCormick, explicó que hay especialistas en explosivos cualificados y artificieros trabajando para que la zona sea segura. «En una situación así los explosivos son sometidos a calor, onda expansiva, presión,... así que pueden cambiar y actuar de forma diferente a la que conocemos», advirtió.

Autoridades federales y estatales coordinan la recuperación de restos, con cierre de carreteras y evacuaciones preventivas.

En el lugar de la tragedia sólo hay escombros

La explosión devastadora sacudió la fábrica de explosivos militares Accurate Energetic Systems (AES) aproximadamente a las 07h48.

La detonación, en un edificio dedicado a municiones y explosivos militares, destruyó completamente la estructura. El sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis, describió la escena como «la más devastadora» de su carrera, con escombros esparcidos y vehículos incendiados.

La onda expansiva se sintió a 20 millas (32 km) de distancia, captada en cámaras de seguridad y radares meteorológicos como una nube de humo masiva. Equipos de rescate, incluyendo la ATF, DHS y la Oficina de Investigación de Tennessee, respondieron de inmediato.

Las autoridades han pedido a la población evitar la zona, pero aseguran que no hay peligro. En cualquier caso, han instado a quien encuentre restos que pudieran proceder de la fábrica a avisar de inmediato a la oficina del sheriff.

La fábrica, fundada en 1980, se especializa en desarrollo y almacenamiento de productos energéticos para defensa y usos comerciales. En 2014, un incidente similar en otra planta de AES en McEwen causó una muerte y cuatro heridos.

