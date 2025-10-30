Conmebol abre expediente a Gonzalo Plata por conducta violenta en semifinal ante Racing

Flamengo clasificó a la final de la Copa Libertadores al empatar 0-0 con Racing Club, revalidando el 1-0 de la ida en Brasil, en un partido definido por la expulsión de Gonzalo Plata a los 55 minutos por supuesta conducta violenta contra Marcos Rojo.

La clasificación se concretó pese a jugar con diez hombres desde el segundo tiempo. Flamengo enfrentará al ganador de la otra semifinal en la final programada para el 29 de noviembre de 2025 en el estadio Monumental de Lima. Se enfrentará al ganador de la serie entre Liga de Quito y Palmeiras que juegan este jueves alas 19h30. En la ida el ‘albo’ goleó por 3-0.

El árbitro chileno Piero Maza expulsó directamente a Gonzalo Plata por golpear deliberadamente con la mano en los genitales de Marcos Rojo, según el informe arbitral. La acción ocurrió cuando el balón no estaba en juego, tras un choque casual. El juez de línea Claudio Urrutia alertó la situación desde cercanía.

Conmebol abrió expediente disciplinario contra Plata por infracción al artículo 14.1 c) del Código Disciplinario. El jugador tiene plazo hasta las 13h00 de Asunción (11h00 de Ecuador) del 6 de noviembre de 2025 para presentar alegatos y pruebas a la Unidad Disciplinaria.

Detalles del VAR y decisión arbitral

El VAR, a cargo de Juan Lara, revisó la jugada pero no encontró imágenes concluyentes. Solo una cámara lejana mostró a Rojo levantando a Plata de la camiseta, seguido de la reacción del ecuatoriano. El AVAR Francisco Gilabert mencionó un “manotazo” inicial, pero la cabina confirmó “conducta violenta” basada en el criterio del asistente.

La voz en off de Conmebol en el video oficial resumió: “El jugador de casaca roja y negra golpea con el puño en los genitales del adversario”. La revisión duró cerca de cinco minutos, adicionando tensión al cierre del partido. Maza mantuvo la roja tras chequeo protocolar.

Flamengo considera la expulsión “absurda” y presentará apelación formal ante Conmebol para remover la tarjeta roja a Plata. El club argumenta que el árbitro no revisó el VAR. Previamente, lograron revocar otra roja de Plata contra Estudiantes en fases anteriores.

Otras intervenciones del VAR

A los 73 minutos, Maza expulsó inicialmente a Marcos Rojo por choque con Léo Ortiz, pero el VAR lo citó a revisión. Las imágenes mostraron “cabeza con cabeza”, sin contacto de brazo o codo. El árbitro rectificó y anuló la roja, permitiendo a Rojo continuar.

El partido acumuló seis minutos de tiempo adicionado, influido por las pausas en las revisiones. Racing presionó en superioridad numérica, pero Flamengo resistió sin conceder goles. El global 1-0 se mantuvo inalterable.

La semifinal ida en el Maracaná había finalizado 1-0 para Flamengo con gol en los primeros minutos. Racing necesitaba dos goles para clasificar directamente o forzar penales, pero no concretó oportunidades claras pese al hombre de más en el complemento.