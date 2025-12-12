COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Deportes
Fútbol

CONMEBOL confirma a Ecuador como sede de la Copa Libertadores Sub-20 2026

La CONMEBOL anunció que Ecuador será sede de la Copa Libertadores Sub-20 2026, evento que se dará entre el 7 y el 22 de marzo.
Liga de Quito quedó campeón nacional de la categoría Sub-19 en Ecuador.
Liga de Quito quedó campeón nacional de la categoría Sub-19 en Ecuador.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) oficializó que Ecuador será anfitrión de la Copa Libertadores Sub-20 2026, certamen que se disputará del 7 al 22 de marzo de 2026. Este evento reúne a los campeones de las diez asociaciones miembro con el objetivo de proyectar a las nuevas figuras del fútbol sudamericano.

El anuncio fue difundido a través de las cuentas oficiales del torneo. En el mismo se destacó que se avecina “una nueva etapa llena de desafíos” para los clubes juveniles del continente. Hasta el momento no se han revelado las ciudades ni los estadios sede, información que será comunicada en las próximas semanas junto al formato definitivo y el calendario de partidos.

El torneo mantendrá su estructura habitual de 12 equipos: los campeones de cada asociación más el campeón defensor o un segundo representante del país organizador, según corresponda. En esta edición ya están confirmados ocho clubes.

Clubes clasificados hasta la fecha

  • Belgrano (Argentina)
  • Flamengo (Brasil)
  • Palmeiras (Brasil)
  • Santiago Wanderers (Chile)
  • Independiente Medellín (Colombia)
  • Nacional (Uruguay)
  • Liga de Quito (Ecuador, campeón nacional Sub-19 2025)
  • Universidad Católica (Ecuador, subcampeón o invitado adicional)

Restan por definir los representantes de Bolivia, Paraguay, Perú y Venezuela.

Liga de Quito, primer clasificado ecuatoriano confirmado

Los albos se coronaron campeones del Campeonato Nacional de Categorías Formativas Sub-19 2025 al vencer 1-0 a Universidad Católica en la final. Este título les aseguró automáticamente su cupo en la Copa Libertadores Sub-20, donde buscarán repetir o mejorar el histórico título continental logrado por Independiente del Valle.

Antecedente reciente en el país

La última vez que Ecuador albergó el torneo fue en 2023, cuando Independiente del Valle se consagró campeón al derrotar a River Plate en la final, en la que fue la quinta edición del certamen juvenil continental.

La designación reafirma la capacidad organizativa de Ecuador para eventos internacionales de fútbol, luego de haber sido sede también de la Copa América 2024 en categorías mayores (partidos en Guayaquil y Quito).

