Conmebol fija fecha del sorteo preliminar de la Libertadores y Sudamericana 2026

Conmebol confirmó que el sorteo de las fases preliminares de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026 se realizará el jueves 18 de diciembre, desde las 10h00 de Ecuador, en Luque, Paraguay. Será un evento unificado, aunque limitado exclusivamente a los cruces previos, sin definir aún los grupos.

En sus cuentas oficiales, ambos torneos difundieron imágenes y detalles de la ceremonia. El anuncio activó el análisis inmediato sobre la situación de los equipos ecuatorianos, que viven jornadas decisivas en LigaPro y Copa Ecuador.

La temporada 2025 entra en su tramo final y los clubes locales afinan su camino hacia las competiciones internacionales del próximo año. Aún falta por definir algunos participantes tricolores en Libertadores y Sudamericana.

Panorama rumbo a la Copa Libertadores 2026

Independiente del Valle es el único club nacional con presencia directa garantizada en la fase de grupos de la Libertadores. Su liderato en la fase regular de LigaPro le otorgó ese privilegio, consolidado luego con el título anual.

Liga de Quito y Universidad Católica completan, por ahora, la lista de clasificados. Los Albos pueden asegurar el subcampeonato y, con ello, también evitar la fase preliminar. Barcelona disputa ese puesto con opciones reales de desplazarlos y sumarse a la fase de grupos.

Universidad Católica, como Ecuador 4 provisional, apunta a la fase previa de Libertadores. Su situación podría cambiar si escala al tercer lugar de LigaPro. Ese escenario abriría la puerta para Emelec, que heredaría el cupo mediante Copa Ecuador en caso de que campeón y subcampeón ya estén clasificados por liga.

La última plaza se juega entre Barcelona y Emelec. En cualquier caso, Católica estará en la fase preliminar, acompañada por el club que no logre el acceso directo.

Clasificación ecuatoriana hacia la Sudamericana 2026

En la Sudamericana, la disputa toma otro rumbo. Orense y Libertad ya aseguraron su presencia gracias al Primer Hexagonal. Los otros dos cupos se asignarán mediante el Segundo Hexagonal, que mantiene una competencia ajustada.

Macará lidera ese grupo luego de su reciente victoria ante Emelec. Barcelona podría sumarse dependiendo de su posición final en el Primer Hexagonal. Si termina tercero, abriría un cupo adicional en el segundo grupo, donde Aucas, Deportivo Cuenca y Emelec mantienen opciones con seis puntos aún disponibles.

El sorteo del 18 de diciembre de Libertadores y Sudamericana definirá los emparejamientos preliminares. Solo dos equipos ecuatorianos alcanzarán la fase de grupos, lo que subraya la importancia del cierre competitivo en el torneo local.