Conmebol sorteó la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026 con cruces nacionales

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) sorteó este jueves 18 de diciembre de 2025 la primera fase de la Copa Sudamericana 2026 en su sede de Luque, Paraguay, estableciendo emparejamientos entre clubes del mismo país a partido único, para definir los clasificados a la fase de grupos.

La ceremonia, realizada en la mañana, determinó los duelos de la fase preliminar, que iniciará el 4 de marzo de 2026. Participan 32 equipos de ocho países: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, con cuatro representantes cada una. Brasil y Argentina no intervienen en esta instancia.

Los dos ganadores por país avanzarán directamente a la fase de grupos, donde se unirán a equipos directos y transferidos desde la Copa Libertadores.

Cruces definidos en el sorteo

Para Ecuador, los emparejamientos quedaron como Ecuador 4 vs. Ecuador 2 y Ecuador 1 vs. Ecuador 3, con localía para el primer equipo mencionado en cada llave. Actualmente, Libertad y Orense tienen cupos asegurados, mientras los dos restantes se definirán en la última fecha del hexagonal 2 de la LigaPro.

En otros países, los duelos son:

Bolivia: Bolivia 3 vs. Bolivia 4; Bolivia 2 vs. Bolivia 1.

Chile: Universidad de Chile vs. Palestino; Cobresal vs. Audax Italiano.

Colombia: Atlético Nacional vs. Millonarios; América de Cali vs. Bucaramanga.

Paraguay: Nacional vs. Recoleta; Sportivo Trinidense vs. Olimpia

Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso; Cienciano vs. Melgar

Montevideo City Torque vs. Defensor Sporting; Boston River vs. Racing

Academia Puerto Cabello vs. Monagas; Caracas vs. Metropolitanos

Situación de los clasificados ecuatorianos

Libertad y Orense ya confirmaron su participación en la Copa Sudamericana 2026 por posiciones en el primer hexagonal de la LigaPro. Los dos cupos pendientes saldrán del hexagonal 2, donde Macará lidera con 59 puntos (+16 de diferencia de gol), seguido de Aucas con 58 puntos (+7), Deportivo Cuenca con 56 puntos (+6) y Emelec con 55 puntos (-3).

La última fecha, programada para el sábado, incluye los partidos Macará vs. Aucas a las 16h30 y Deportivo Cuenca vs. Emelec. Macará aparece como favorito para clasificar.

Formato de la primera fase

La primera fase consta de 16 partidos únicos entre equipos del mismo país. La localía se asignó durante el sorteo, correspondiendo al primer equipo extraído en cada cruce. Esta estructura busca clasificar a 16 equipos a la fase de grupos, que contará con 32 participantes en total, incluyendo seis de Argentina, seis de Brasil y cuatro transferidos de la Copa Libertadores.

La Copa Sudamericana 2026 mantiene el formato de fases nacionales iniciales para fomentar duelos locales y definir accesos equilibrados.

Torneo continental

La Copa Sudamericana es el segundo certamen en importancia de Conmebol, con participación de clubes de las diez asociaciones miembro. Para 2026, se disputará desde marzo hasta noviembre, con final única programada.

El sorteo marca el inicio oficial del calendario 2026, tras la conclusión de las ligas locales en 2025. En Ecuador, la LigaPro define los últimos clasificados este fin de semana.

Esta fase preliminar resalta la competencia interna antes de los enfrentamientos internacionales en grupos.