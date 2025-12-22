COMUNIDAD POR USD 1
Conmoción en Hollywood por la muerte del actor James Ransone

Autoridades del condado de Los Ángeles confirmaron la muerte del actor James Ransone, reconocido por The Wire e It: Capítulo Dos, ocurrida el 19 de diciembre.
James Ransone, actor de The Wire e It: Capítulo dos, murió a los 46 años
Gabriela Mantuano

Redacción ED.

El actor estadounidense James Ransone, de 46 años, falleció el 19 de diciembre en Los Ángeles, confirmaron este fin de semana autoridades del Condado de Los Ángeles, tras concluir las evaluaciones forenses del caso.

Información oficial del caso

La Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles informó que el fallecimiento fue clasificado como suicidio, luego de completar las primeras diligencias. En comunicados citados por medios especializados, las autoridades señalaron que no existen indicios de la participación de terceros.

La información se dio a conocer tras varios días de análisis, período durante el cual el caso fue manejado con reserva institucional, conforme a los protocolos forenses. La confirmación oficial se difundió durante el fin de semana y generó reacciones entre seguidores y colegas del actor.

Trayectoria y vínculos con Baltimore

Ransone nació en Baltimore, un lugar central en su vida y en su carrera artística. Allí se ambienta The Wire, producción que lo proyectó a la fama a inicios de los años 2000. En la serie interpretó a Chester “Ziggy” Sobotka durante 12 episodios, un personaje clave de la segunda temporada.

Su trabajo en The Wire fue reconocido por la complejidad emocional del personaje y por su contribución a una de las series más influyentes de la televisión contemporánea.

Cine y televisión: papeles destacados de James Ransone

A lo largo de su carrera, Ransone participó en cine y televisión con personajes marcados por conflictos internos. En el cine, interpretó a Eddie Kaspbrak en It: Capítulo Dos, y formó parte del elenco de The Black Phone.

En televisión, además de The Wire, tuvo apariciones en producciones recientes como Poker Face, una de sus últimas participaciones en pantalla durante este año, así como en otras series de amplia difusión.

Reacciones y contexto

La confirmación del fallecimiento provocó conmoción en la industria del entretenimiento y reactivó conversaciones sobre la salud mental entre artistas. Mensajes de despedida y reconocimiento circularon en redes sociales, destacando la intensidad y honestidad de sus interpretaciones.

Las autoridades indicaron que cualquier actualización adicional será comunicada por los canales oficiales correspondientes.

