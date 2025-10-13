Conmovedores reencuentros tras dos años: Hamás libera a todos sus rehenes israelíes tras acuerdo de paz

Los rehenes liberados este lunes por Hamás, como parte del plan de paz para Gaza del presidente estadounidense, Donald Trump, pudieron ya hablar con sus familiares e incluso reencontrarse con algunos de ellos, más de dos años después.

En redes sociales circulan ya fotografías y conmovedores historias de los reencuentros. Esto, a la espera de que el grupo palestino entregue los rehenes fallecidos.

Gemelos se reencontraron tras dos años en manos de Hamás

Uno de los casos más llamativos es el de los dos hermanos gemelos Gali y Ziv Berman, quienes se volvieron a ver después de que ambos fueron secuestrados durante los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023 y mantenidos en cautividad por separado hasta este lunes.

Varios más hablaron por videoconferencia con sus familiares tras ser revisados por los servicios médicos, que destacaron el «buen estado» de todos ellos. En total, son 20 las personas que regresaron a territorio israelí, a la espera de que sean repatriados los cuerpos sin vida de otras 28.

Asimismo, están los que acudieron a las redes sociales para celebrar la vuelta con vida de sus allegados. La familia del rehén Eitan Mor, que se había mostrado muy crítica con los acuerdos de negociación anteriores, agradecó a las autoridades israelíes y a Trump que hayan hecho posible el regreso de todos ellos.

Después de los primeros chequeos en instalaciones improvisadas en áreas cercanas a Gaza, a los rehenes liberados los trasladaron a hospitales en el centro de Israel. Allí, está previsto que terminen de reunirse con el resto de sus familiares.

Trump y Netanyahu se reunieron con víctimas

El presidente Trump y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reunieron este lunes con familiares de las víctimas y con personas que durante estos más de dos años fueron rehenes de Hamás, antes de que el primero intervenga en la Knesset, el Parlamento israelí.

El presidente Trump llegará a un centro médico en la ciudad de Ramat Gan, para saludar a diez de los rehenes liberados, según ‘The Times of Israel’.

Posteriormente, Trump viajará hasta la ciudad egipcia de Sharm el Sheij. Allí, se representará la rúbrica de su plan de paz para Gaza ante la presencia de una veintena de líderes internacionales.

Presidente de Estados Unidos celebra la paz con Hamás

Trump arribó este lunes a Israel, en un momento histórico. Desde el Parlamento de ese país, el magnate estadounidense destacó el acuero de paz entre Israel y Hamás.

“No solo el fin de una guerra, sino el fin de una era de terror y muerte, y el comienzo de la era de fe, esperanza y de Dios”, dijo Trump. Mientras que previo a su arribo a Israel dio por «terminada» la guerra.

“Estos dos años han sido dos años de guerra, pero los siguientes serán el tiempo de la paz, dentro y fuera de Israel. Con tu liderazgo (de Trump) podemos buscar más tratados de paz para lograr un futuro mejor contra la barbarie. Y con su liderazgo esto pasará mucho más rápido de lo que la gente piensa”, dijo por su parte Netanyahu.

El acuerdo de paz entre Hamás e Israel se da tras dos años de ataques contra Gaza. Las autoridades gazatíes anunciaron que la ofensiva israelí deja ya 67.869 palestinos muertos y 170.105 heridos.