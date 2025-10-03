Conoce cuánto deben pagarte si trabajas durante el feriado del 9 de octubre en Ecuador

En medio del paro nacional que ya suma doce días, Ecuador se alista para un feriado largo por la Independencia de Guayaquil, que se conmemora el próximo 9 de octubre.

La decisión la tomó ayer el presidente Daniel Noboa, a través de un decreto emitido desde Latacunga, ciudad a la que trasladó temporalmente la sede del Gobierno.

Feriado se extiende a cuatro días

A través del documento, el Ejecutivo estableció que el jueves 9 de octubre se suspenderá la jornada laboral en todo el país, tanto en el sector público como en el privado. Este día se sumará a la jornada de descanso obligatorio que por ley corresponde al viernes 10 de octubre. Es decir, el feriado abarcará del 9 al 12 de octubre.

Ahora, la gran duda de los trabajadores es qué pasará con esas dos jornadas laborales suspendidas. De acuerdo a la Secretaría General de Comunicación, no serán recuperables posteriormente.

Noboa instruyó además que, durante el período de suspensión, se garantice el funcionamiento de servicios básicos y actividades esenciales en todo el territorio nacional.

Laborar en estos días tiene otro costo

Este feriado nacional es de carácter obligatorio, lo que quiere decir que empleados del sector público y privado deben acogerse, sin excepción.

En caso de que determinados sectores deban mantener activos a sus trabajadores, como medios de comunicación, servicios o más, el pago por hora será diferente.

En Ecuador, las horas trabajadas en feriado se pagan con un recargo del 100% sobre el valor de la hora ordinaria, es decir, el doble de su valor normal. Para calcularlo, se divide el sueldo mensual entre 240 (horas laborables promedio), se multiplica por dos y luego por el número de horas trabajadas en el feriado.

Feriado en medio de tensiones políticas

La decisión del presidente Daniel Noboa coincide con un momento de tensión nacional.

Las manifestaciones convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) mantienen bloqueadas provincias estratégicas como Imbabura, Bolívar y Cañar, zonas con varios atractivos turísticos y corredores viales clave para la movilidad terrestre. También hay protestas en Quito y ciudades de la Amazonía.

Al momento, las manifestaciones no llegado a las provincias de la Costa, donde la vialidad se mantienen despejada.

Servicios básicos deberán mantenerse operativos

El Artículo 2 del decreto de Daniel Noboa ordena garantizar la provisión de servicios básicos y estratégicos durante el feriado prolongado. Entre ellos se incluyen salud, bomberos, terminales terrestres, aéreas y fluviales, bancos y otros sectores esenciales.

Para cumplir esta disposición, las autoridades de las instituciones públicas deberán asegurar personal mínimo operativo, con el objetivo de atender adecuadamente las necesidades ciudadanas durante esos días de suspensión.

El denominado paro nacional cumplió ya 12 días y se convocó en rechazo a la eliminación del subsidio del diésel.