Hace 5 meses
Conoce qué truco casero permite que la ropa salga sin arrugas de la lavadora

Han surgido diversas soluciones a este problema: suavizantes que prometen mejores resultados, bolas especiales que se introducen en el tambor o la elección de programas de lavado alternativos.
El truco definitivo para sacar la ropa de la lavadora planchada. FOTO: Europa Press.
El truco definitivo para sacar la ropa de la lavadora planchada. FOTO: Europa Press.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Evitar las arrugas en la ropa recién salida de la lavadora es un desafío frecuente en muchos hogares. La humedad, la fricción entre las prendas y el propio ciclo de centrifugado suelen provocar marcas difíciles de eliminar, incluso cuando se elige el programa adecuado o se reduce la carga de ropa. Esto lleva a dedicar tiempo adicional al planchado, una de las tareas domésticas más laboriosas y, para muchos, más tediosas.

En respuesta a este problema, han surgido diversas soluciones: suavizantes que prometen mejores resultados, bolas especiales que se introducen en el tambor o la elección de programas de lavado alternativos. Sin embargo, existe un truco casero sencillo y económico que permite que la ropa salga más lisa y con menos arrugas: colocar uno o dos cubitos de hielo dentro del tambor antes de iniciar el ciclo.

Cómo funciona el método del hielo en la lavadora

La técnica consiste en introducir pequeños cubos de hielo junto con las prendas antes de iniciar el lavado. Mientras la lavadora está en funcionamiento, el hielo se derrite de forma gradual y genera pequeñas cantidades de vapor, lo que ayuda a reducir la formación de arrugas cuando las prendas se mueven dentro del tambor.

Este vapor actúa suavizando las fibras textiles y disminuyendo la electricidad estática, un factor que influye en que las prendas se compriman y se marquen. El efecto puede compararse con una especie de mini vaporización interna, más suave que un planchado tradicional, pero suficiente para evitar arrugas pronunciadas.

Además, los cubitos funcionan como pequeños amortiguadores que reducen el roce directo entre las prendas, lo que contribuye a que la ropa salga más suelta y con mejor caída.

Detalles a considerar para obtener buenos resultados

Aunque el método es simple, se deben tener en cuenta ciertos factores para lograr resultados óptimos. El primero es no llenar demasiado la lavadora. Las prendas necesitan espacio suficiente para moverse durante el ciclo; de lo contrario, el roce continuará generando arrugas visibles.

El segundo aspecto es utilizar un programa de lavado templado. Si la temperatura es demasiado alta, el hielo se derretirá antes de tiempo, lo que reducirá la generación progresiva de vapor que mejora el proceso. Este equilibrio permite que el vapor actúe durante varias fases del lavado.

También se recomienda separar las prendas por tejido, evitando mezclar materiales pesados, como toallas o jeans, con telas más ligeras, como camisetas o blusas. La diferencia de pesos puede provocar compresión y, por consecuencia, arrugas más profundas.

Cómo secar la ropa para mantenerla sin arrugas

El proceso de secado también influye en la aparición de arrugas. Una vez finalizado el ciclo de lavado, se aconseja retirar la ropa de inmediato, antes de que se compacte dentro del tambor. Sacudir cada prenda un par de veces ayuda a estirarla y a eliminar pliegues superficiales.

Para camisetas, camisas o prendas que suelen arrugarse con facilidad, es preferible colgarlas en perchas, lo que permite mantener mejor su forma natural mientras se secan.

En caso de utilizar secadora, es importante seleccionar el programa adecuado según el tipo de tejido. La configuración correcta —delicados, resistente o mix— ayuda a preservar la forma y a evitar arrugas adicionales. Asimismo, es recomendable doblar o guardar la ropa inmediatamente después del secado, ya que dejarla acumulada por mucho tiempo puede generar nuevos pliegues.

Un método práctico para reducir el planchado

Este truco casero se ha convertido en una alternativa práctica para quienes buscan ahorrar tiempo en el planchado y mejorar la apariencia de la ropa desde el proceso de lavado. Aunque no reemplaza por completo el planchado en prendas muy delicadas, sí permite reducir notablemente las arrugas, facilitando las tareas cotidianas del hogar.

