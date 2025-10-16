Conozca cuáles son los incentivos tributarios que ofrece el Servicio de Rentas Internas (SRI).

La legislación tributaria ecuatoriana contempla una serie de incentivos tributarios diseñados para influir en las decisiones de inversión y contratación de las empresas. Administrados por el Servicio de Rentas Internas (SRI), estos mecanismos buscan fomentar el crecimiento en sectores considerados estratégicos. Lo hacen a través de exoneraciones y deducciones para promover la inclusión en el mercado laboral. La estructura de estos beneficios revela las prioridades de la política económica del país. Estas se orientan a atraer capital, generar empleo y dinamizar áreas específicas como el turismo, la construcción y la economía social.

El acceso a estos beneficios está condicionado al cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento. Esto exige una planificación fiscal informada por parte de los contribuyentes.

Incentivos tributarios a la inversión productiva

Uno de los pilares de la estrategia para atraer capital es la exoneración del Impuesto a la Renta (IR) para nuevas inversiones. La normativa establece beneficios diferenciados según el sector y la naturaleza del proyecto. Los operadores y usuarios de zonas francas, por ejemplo, tienen una tarifa del 0% de IR durante sus primeros cinco años de actividad. Luego pasan a una tarifa del 15%.

Para las nuevas inversiones productivas enfocadas en la transición energética —como energías renovables no convencionales, industrialización y producción de hidrógeno verde—, la exoneración del IR se extiende por un período de 10 años. El sector turístico también cuenta con un incentivo similar, con una exoneración de 7 años para proyectos con una inversión mínima de 100.000 dólares. Al menos el 10% debe destinarse a turismo rural. Adicionalmente, se contempla una reducción del 15% en la retención de IR en pagos al exterior por servicios turísticos, artísticos y culturales.

Deducciones adicionales para fomentar el empleo

La generación de empleo es otro de los ejes centrales de los incentivos tributarios. El marco legal permite a los empleadores aplicar deducciones adicionales sobre su base imponible del IR al contratar personal de grupos específicos.

Empleo Joven y de Inclusión: Las empresas que contraten a jóvenes de entre 18 y 29 años pueden acceder a una deducción adicional del 50% sobre su remuneración. Este beneficio se incrementa al 75% si los jóvenes son egresados de instituciones educativas públicas, si se contrata a personas que han cumplido una pena privativa de libertad, o para personal en proyectos de construcción y agricultura.

Las empresas que contraten a jóvenes de entre 18 y 29 años pueden acceder a una deducción adicional del 50% sobre su remuneración. Este beneficio se incrementa al 75% si los jóvenes son egresados de instituciones educativas públicas, si se contrata a personas que han cumplido una pena privativa de libertad, o para personal en proyectos de construcción y agricultura. Empleo para Mujeres: Bajo la Ley para Impulsar la Economía Violeta, los empleadores que contraten a mujeres pueden deducir hasta un 140% adicional sobre sus salarios y beneficios sociales. El porcentaje varía según el tiempo de permanencia, comenzando en un 100% por 6 meses y alcanzando el máximo por 10 meses de contratación consecutiva.

Beneficios en el IVA y apoyo a sectores específicos

Los incentivos tributarios también se aplican al Impuesto al Valor Agregado (IVA) para dinamizar el consumo y reducir costos en áreas clave. Para el sector de la construcción, se estableció una tarifa reducida del 5% de IVA para materiales como acero, áridos y concreto. Además se permite la devolución del IVA en compras para proyectos inmobiliarios.

Asimismo, existen tarifas diferenciadas, como el 0% de IVA en la venta de paneles solares y alimentos para mascotas. La reducción temporal del IVA al 8% durante los feriados busca estimular el consumo y la actividad en el sector turístico.

Incentivos tributarios a la responsabilidad social y la EPS

La legislación tributaria también promueve la inversión en proyectos sociales y culturales. Los contribuyentes pueden deducirse el 150% adicional de sus gastos en patrocinio o auspicio a deportistas. También en programas contra la desnutrición crónica infantil, atención a personas con discapacidad, y aportes a entidades educativas y estudiantes de bajos recursos. Para aplicar esta deducción, es necesario contar con una certificación del ente rector correspondiente, como el Ministerio del Deporte, y sustentar los desembolsos con comprobantes válidos.

Además, se busca fortalecer el tejido de la Economía Popular y Solidaria (EPS). Las empresas que adquieran bienes o servicios de organizaciones de la EPS, incluyendo artesanos, que sean consideradas microempresas, pueden aplicar una deducción adicional de hasta el 10% del valor de dicha transacción.

Para acceder a cualquiera de estos incentivos tributarios, es indispensable que los contribuyentes sigan el proceso general. Esto incluye el cumplimiento de todos los requisitos de la ley, la gestión de certificaciones previas cuando sea necesario, el respaldo de cada desembolso con facturas válidas y la valoración de los aportes en bienes a precio comercial.