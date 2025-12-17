Consejo de la Judicatura impone cinco sanciones a exdirector de Manabí vinculado en el caso Narcotentáculos

El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) impuso cinco sanciones administrativas al exdirector provincial de Manabí, M.E.V.A., entre marzo y diciembre de 2025, por infracciones al Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ). Estas medidas, aplicadas en el marco de su facultad de control disciplinario, incluyen una destitución, dos suspensiones, una sanción pecuniaria y una amonestación escrita. M.E.V.A. está señalado en el caso Narcotentáculos, una investigación por delincuencia organizada en el sistema judicial de Manabí.

Las sanciones responden a vulneraciones como la independencia judicial y retardo en servicios, en un contexto de esfuerzos por depurar la Función Judicial tras escándalos de corrupción en 2024 y 2025. La primera sanción ocurrió el 25 de marzo de 2025, bajo el artículo 109, numeral 1 del COFJ, por vulneración de la independencia de la Función Judicial, resultando en su destitución del cargo. Posteriormente, el 3 de julio de 2025, se le impuso una suspensión por no fundamentar debidamente sus actos administrativos, según el artículo 108, numeral 6.

📰 | #BoletínOficial Entre marzo y diciembre de 2025, el Pleno del @CJudicaturaEc impuso cinco sanciones administrativas en contra del ex director provincial de @ManabiCJ, M.E.V.A, señalado dentro del caso #Narcotentáculos. 🔗 Conoce los detalles aquí:… pic.twitter.com/M01QwYXh0E — Consejo de la Judicatura (@CJudicaturaEc) December 16, 2025

Detalles de las sanciones administrativas

El 4 de septiembre de 2025, M.E.V.A. recibió una sanción pecuniaria basada en el artículo 107, numeral 17 del COFJ, por incumplir o dejar de aplicar normas constitucionales, instrumentos internacionales de derechos humanos, leyes, reglamentos y decisiones del Pleno del CJ dentro de sus atribuciones. Dos semanas después, el 18 de septiembre, enfrentó otra suspensión por la misma falta de fundamentación en actos administrativos, nuevamente bajo el artículo 108, numeral 6.

La última medida, aplicada el 9 de diciembre de 2025, consistió en una amonestación escrita por retardo en la prestación del servicio, conforme al artículo 107, numeral 5 del COFJ. Estas sanciones acumulan un patrón de irregularidades administrativas durante su gestión en la dirección provincial de Manabí.

Contexto del caso Narcotentáculos

M.E.V.A. aparece señalado en el caso Narcotentáculos, investigado por la Fiscalía General del Estado desde 2024. Esta pesquisa indaga una presunta red de delincuencia organizada dentro de la Corte Provincial de Manabí, involucrando manipulación de procesos judiciales relacionados con narcotráfico. La investigación se inició a partir de testimonios de dos exjueces sentenciados en el caso Plaga, otro escándalo de corrupción judicial.

Hasta la fecha, el caso Narcotentáculos cuenta con 31 procesados, incluyendo exjueces, abogados, funcionarios judiciales y policías. En 2024 y 2025, se ejecutaron allanamientos en dependencias como la Corte Provincial de Manabí, la Unidad Judicial Multicompetente de Montecristi y otras instalaciones judiciales en la provincia. Estos operativos revelaron evidencias de interferencias en fallos relacionados con delitos graves, exacerbando preocupaciones sobre la integridad del sistema judicial ecuatoriano (24).