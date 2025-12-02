COMUNIDAD POR USD 1
Consejos para mantener hábitos saludables durante las festividades navideñas

Hace 5 meses
Consejos para mantener hábitos saludables durante las festividades navideñas

Especialistas en nutrición advierten sobre los riesgos de excesos en comidas y bebidas durante las fiestas navideñas, recomendando hábitos moderados y planificación de las porciones.
3 minutos de lectura

Redacción ED.

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Durante la temporada navideña, el consumo excesivo de alimentos y bebidas aumenta significativamente, lo que puede generar problemas digestivos, aumento de peso y complicaciones para personas con enfermedades crónicas, según expertos en nutrición y salud pública. Los profesionales aconsejan planificar las comidas, controlar las porciones y priorizar alimentos balanceados, especialmente en celebraciones familiares y reuniones sociales.

Cuidado con los excesos en comida esta Navidad

Las festividades de fin de año suelen caracterizarse por abundantes cenas, postres y bebidas alcohólicas. Este patrón de consumo puede derivar en trastornos digestivos, incremento temporal de presión arterial, aumento de colesterol y problemas de azúcar en la sangre, particularmente en personas con diabetes, hipertensión o enfermedades cardiovasculares.

Los nutricionistas recomiendan prestar atención a la cantidad de alimentos ingeridos y mantener cierta regularidad en horarios de comidas, aunque las celebraciones puedan extenderse hasta altas horas de la noche.

Moderación y planificación: estrategias clave

El primer consejo de los especialistas es planificar las comidas con anticipación. Por ejemplo, consumir porciones controladas de platos principales y equilibrar con verduras o frutas antes de iniciar con postres o bebidas azucaradas.

Evitar saltarse el desayuno o el almuerzo previo a la cena navideña puede prevenir atracones, ya que el cuerpo no estará excesivamente hambriento al momento de la comida principal. Además, se sugiere beber suficiente agua y limitar el consumo de alcohol, que aporta calorías vacías y puede afectar la digestión.

Otra recomendación es incluir actividades físicas durante las festividades. Una caminata después de la comida ayuda a mejorar la digestión y a reducir el impacto de la ingesta calórica adicional.

Riesgos asociados a los excesos navideños

El consumo excesivo de alimentos ricos en grasas, azúcares y sal durante la Navidad puede provocar:

  • Aumento de peso corporal en poco tiempo.
  • Problemas digestivos como indigestión o reflujo.
  • Alteraciones en niveles de glucosa y colesterol, especialmente en personas con condiciones preexistentes.

Para minimizar estos riesgos, los profesionales de la salud aconsejan optar por versiones más saludables de platos tradicionales, reducir frituras y priorizar cocciones al horno, al vapor o a la parrilla.

Conciencia y educación alimentaria

Además de la moderación, los expertos destacan la importancia de educar a la familia y a los niños sobre hábitos saludables. Esto incluye enseñar a reconocer señales de saciedad y evitar comer por impulso o por estrés asociado a la temporada.

El control de las porciones y la elección de alimentos balanceados no solo protege la salud física, sino que también mejora la sensación de bienestar durante las celebraciones.

Consejos prácticos para una navidad saludable

  1. Servir porciones pequeñas y repetir solo si es necesario.
  2. Combinar alimentos: incluir vegetales, proteínas magras y carbohidratos integrales.
  3. Limitar bebidas alcohólicas y azucaradas.
  4. Mantener actividad física diaria, aunque sea ligera.
  5. Evitar saltarse comidas para no generar hambre excesiva.

La planificación y la moderación son claves para disfrutar de las festividades sin poner en riesgo la salud. Adoptar estos hábitos durante Navidad puede prevenir molestias físicas y contribuir a mantener un estilo de vida equilibrado a lo largo del año.

