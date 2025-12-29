Construcción del centro de faenamiento de Santo Domingo entra en fase final de equipamiento

El centro de faenamiento de Santo Domingo avanza hacia su inauguración, tras ajustes técnicos, importación de equipos y definiciones sobre su modelo de gestión y operación continua.

El alcalde de Santo Domingo, Wilson Erazo informó que el centro de faenamiento, ubicado en el kilómetro 14 de la vía Santo Domingo-La Concordia , no inició operaciones en agosto como estaba previsto, debido a ajustes técnicos y equipamiento, aunque se proyecta su funcionamiento en los primeros meses de 2026.

En primer lugar, el centro de faenamiento de Santo Domingo se concibió como un proyecto estratégico para consolidar a la ciudad como la capital de la carne y abastecer a varias regiones del país. El objetivo incluye beneficiar a municipios cercanos que son parte de la mancomunidad como La Concordia.

Según se informó, el proyecto debía entrar en funcionamiento el 1 de agosto, conforme a los cronogramas iniciales. Sin embargo, al cierre de diciembre, la obra aún no se inaugura ni inicia operaciones.

No obstante, Erazo aclaró que el proyecto mantiene su viabilidad financiera y técnica, debido a que debe producir carne y cubrir inversiones estimadas en aproximadamente 20 millones de dólares, financiadas mediante créditos.

Contrato, tecnología y estándares técnicos

De acuerdo con la administración municipal, el centro de faenamiento se ejecuta bajo un contrato “llave en mano”, lo que implica que el proveedor debe entregar la obra completamente operativa y equipada.

En ese contexto, se precisó que el proyecto incorpora tecnología de punta, con equipos importados y fabricados en acero de alta calidad, descartando soluciones artesanales o de baja durabilidad.

Además, las autoridades señalaron que experiencias previas en otros camales evidenciaron fallas por materiales inadecuados. Por ello, se priorizó el cumplimiento estricto de estándares internacionales.

Correcciones técnicas y responsabilidades contractuales

Posteriormente, se informó que varios estudios técnicos fueron corregidos durante la ejecución. Estos estudios fueron elaborados por una empresa especializada y ajustados conforme a la normativa vigente.

Asimismo, se recordó que en todo contrato de construcción existen figuras responsables, como el administrador y el fiscalizador, encargados de garantizar que la obra cumpla su objeto final.

En este caso, el objetivo es que el centro de faenamiento opere en condiciones óptimas, tanto en infraestructura como en procesos sanitarios y productivos.

Propiedad y modelo de gestión

En cuanto a la estructura institucional, se indicó que el Municipio de Santo Domingo posee cerca del 98 % de la participación del proyecto, mientras que el Municipio de La Concordia mantiene alrededor del 1,7 %.

Las autoridades explicaron que se evalúa un modelo de gestión con participación privada, bajo el cual la empresa operadora deberá cumplir obligaciones laborales y financieras.

Además, se enfatizó que la empresa privada deberá garantizar los recursos para liquidar a trabajadores y sostener una operación continua.

Operación continua y proyección de apertura

De manera enfática, se señaló que el centro de faenamiento deberá operar 24 horas al día, superando esquemas limitados de atención en el sector pública. Este modelo busca responder a la demanda nacional.

En relación con los plazos, se informó que actualmente se ejecuta la fase de colocación y equipamiento. Esto debido a que los equipos importados se encuentran en proceso de instalación.

Finalmente, el alcalde estimaron que el centro podría inaugurarse entre enero y febrero de 2026, una vez concluidas las fases técnicas pendientes. El proyecto apunta a cubrir una demanda histórica que la ciudad mantuvo por más de 20 años.