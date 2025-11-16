Consulta popular 2025 en Ecuador: ocho países ya cerraron la votación anticipada en el exterior

La consulta popular 2025 en Ecuador registró sus primeras cifras de avance después de que Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), confirmara el cierre de votación en ocho países. Además, la autoridad destacó que el proceso inició de manera anticipada el 15 de noviembre por los distintos husos horarios internacionales. El organismo aseguró que la jornada mantuvo orden en cada recinto habilitado en el exterior.

La jornada electoral movió una dinámica progresiva que permitió el desarrollo de las votaciones en Australia, Corea del Sur, Japón, China, Indonesia, Turquía, Sudáfrica y Egipto. Asimismo, las mesas cerraron conforme a los protocolos operativos establecidos, anunció el CNE. La institución reiteró que estos territorios integran el grupo de 37 naciones donde se habilitó el sufragio migrante.

Consulta popular 2025 en Ecuador: voto en el exterior avanzó con normalidad

En la consulta popular 2025 en Ecuador, el voto en el exterior cuenta con 470.636 ecuatorianos registrados en delegaciones consulares. Además, la jornada global arrancó oficialmente en Sídney y Camberra, donde las primeras urnas abrieron durante la madrugada del sábado, hora Ecuador. Después de ese inicio, el proceso continuó de forma escalonada hacia otras regiones del mundo.

La consulta popular y referéndum generó un llamado de compromiso desde Quito, donde Atamaint recordó que, aunque el sufragio migrante es voluntario, para la comunidad en el exterior “participar es un acto de amor y pertenencia”. También señaló que el CNE mantuvo una coordinación permanente con misiones diplomáticas para asegurar un proceso eficiente y seguro.

Distribución de electores en el exterior

La consulta popular 2025 en Ecuador habilitó electores en tres grandes zonas geográficas. El CNE informó que 280.109 residen en Europa, Asia y Oceanía, mientras que 164.395 viven en Estados Unidos y Canadá. A ellos se suman 26.132 ecuatorianos en Latinoamérica, el Caribe y África. Cada grupo cuenta con zonas electorales instaladas para asegurar orden y acceso.

El proceso electoral también recibió respaldo operativo del Ministerio de Relaciones Exteriores. La canciller Gabriela Sommerfeld afirmó que junto al CNE han “trabajado incansablemente” para organizar una votación ordenada y segura. Como parte del operativo, se habilitaron 93 zonas electorales distribuidas en los 37 países autorizados.

Naciones excluidas del proceso electoral

La consulta popular 2025 en Ecuador mantuvo restricciones en cuatro naciones: Cuba, Venezuela, Rusia y Bielorrusia. El CNE explicó que impedimentos técnicos y diplomáticos limitaron el envío de los paquetes electorales. Por esa razón, esas delegaciones quedaron fuera del calendario vigente para el voto migrante.

La jornada electoral avanza de acuerdo con el cronograma oficial gracias al cierre de votación en Asia, Oceanía, África y Europa. Por lo tanto, continúa la supervisión activa del proceso en el resto del mundo, informó el CNE.