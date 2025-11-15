Consulta Popular Ecuador 2025: Horarios y desvíos de la Metrovía Guayaquil el 16 de noviembre

Guayaquil se prepara para un domingo de alta movilidad. Miles de ciudadanos saldrán a las urnas por el Referéndum y Consulta Popular 2025, y la Metrovía responde con horarios ampliados. Este sistema troncalizado, que mueve a 237.000 pasajeros diarios en promedio durante 2025, inicia operaciones este 16 de noviembre a las 05:30 y cierra con la última unidad a las 21:00.

Así lo confirmó la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) en su anuncio oficial del 14 de noviembre. Además, la importancia de esta extensión horaria radica en la proyección de 1.2 millones de guayaquileños convocados a votar, según estimaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE). En elecciones pasadas, como las de abril 2025, la Metrovía transportó un 24% más de usuarios en paradas clave, alcanzando picos de 4.515 pasajeros en una sola ruta.

Por eso, las autoridades municipales instan a planificar los viajes con antelación. “La Metrovía no solo conecta barrios, sino que empodera la participación cívica”, declaró el alcalde Aquiles Alvarez en un tuit reciente. Esta iniciativa se alinea con el proyecto de movilidad inclusiva, especialmente en un año donde el sistema ha sumado la Troncal 4, beneficiando a 120.000 usuarios extras diarios.

Transición fluida hacia las rutas clave

Las alimentadoras Pradera y Playita destacan por su rol en el sur de Guayaquil. La Ruta Pradera, integrada a la Troncal 1 (Guasmo-Río Daule), parte desde Av. Domingo Comín y avanza al norte por Galo Plaza, Adolfo H. Simmonds, Roberto Serrano Rolando, hasta el terminal marítimo cerca del Malecón. Cuenta con 18 paradas oficiales y pasa por el Mercado de Las Esclusas, un hub comercial vital.

Diariamente, esta línea moviliza más de 4.800 usuarios, conectando sectores periféricos con la troncal principal por un solo pasaje de 0.30 dólares con tarjeta La Guayaca: 170.000 inscritos hasta noviembre de 2025. Mientras tanto, la Ruta Playita opera en la Troncal 2 (25 de Julio-Río Daule), cubriendo 26 km con 30 paradas y capacidad para 15.000 pasajeros por hora en picos.

Inicia en La Playita, bordea el Guasmo Sur por Av. Abdón Calderón y Av. Clemente Huerta, cruza Av. 25 de Julio y llega a Aguirre Abad en el norte. En 2025, esta troncal registró 20.000 nuevos usuarios gracias a cinco paradas ampliadas, como Abdón Calderón y La Playita, inauguradas para potenciar el turismo costero. Ambas rutas alimentadoras integran el ecosistema Metrovía, que desde su lanzamiento en 2006 ha evolucionado de una troncal inicial a cuatro operativas.

La jornada electoral trae desafíos viales

La ATM implementó cierres desde las 16:00 del viernes 14 en cuatro intersecciones alrededor del CNE en La Atarazana: Av. Democracia entre Pedro Menéndez Gilbert y Sufragio Libre. Esto afecta a 22 líneas de buses urbanos, con desvíos por Av. Pedro Menéndez y Elías Muñoz. Para Metrovía, las troncales mantienen recorridos prioritarios en carriles exclusivos, pero los usuarios deben verificar apps como Moovit para alertas en tiempo real; la app reporta 392 paradas totales en el sistema.

En las elecciones de febrero de 2025, estos ajustes evitaron congestiones mayores, movilizando 260.000 pasajeros extras en terminales terrestres. Avancemos en el contexto histórico. La Metrovía surgió en 2006, transformando un caos vial en un BRT moderno inspirado en Curitiba, Brasil.

En 2025, la Metrovía opera 216.853 viajes diarios con 91 unidades en troncales principales. Aunque enfrenta críticas por 91 alertas de robos reportadas este año, un 15% menos que en 2024, gracias a 1.050 Agentes de Control Municipal (ACM) desplegados. La Troncal 4, lanzada en junio, ya superó 1.1 millones de pasajeros en dos meses, con 21.773 diarios en el Suburbio.

Integración con otros sistemas de la Metrovía

La Troncal 1 enlaza Pradera con rutas como T1 RA02 (Hospital Guasmo Sur), mientras Playita se sincroniza con Expreso Playita para 62 minutos de viaje end-to-end. En total, el 70% de los 79.652 habitantes del Suburbio acceden ahora al centro en menos de 45 minutos, según datos municipales de julio de 2025.

Esta expansión, con USD 151 millones invertidos en vialidad este año, mujeres y estudiantes representan el 55% de los usuarios, con descuentos vía La Guayaca. Finalmente, tips prácticos para el 16. Descarga la app Metrovía para rastreo en vivo; llega temprano a paradas como Galo Plaza para evitar aglomeraciones; se esperan colas de 10-15 minutos en picos de 07:00-09:00.

Recuerda: el CNE abre urnas de 07:00 a 17:00, y los primeros resultados caen post-18:00. Con 291.080 funcionarios electorales nacionales, Guayaquil activa 1.385 agentes para el orden público. Vota responsablemente; la Metrovía te lleva de regreso seguro. Este domingo, la democracia rueda sobre ruedas azules.