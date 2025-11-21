COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Ecuador
Elecciones

Consulta popular y referéndum 2025: Ecuador completa el 100% del escrutinio y el ‘No’ domina en todas las preguntas

El CNE confirmó el cierre total del escrutinio en las 24 provincias y el ‘No’ se mantiene con amplia ventaja en todas las preguntas planteadas.
Consulta popular y referéndum 2025 Ecuador completa el 100% del escrutinio y el 'No' domina en todas las preguntas.
El país espera ahora los análisis oficiales posteriores al cierre del escrutinio de la consulta popular y referéndum 2025. Foto: CNE.
Consulta popular y referéndum 2025 Ecuador completa el 100% del escrutinio y el ‘No’ domina en todas las preguntas.
El país espera ahora los análisis oficiales posteriores al cierre del escrutinio de la consulta popular y referéndum 2025. Foto: CNE.

En Ecuador, el CNE confirmó el cierre del escrutinio del 100% de las actas de la consulta popular y referéndum 2025, luego de completar el conteo en las 24 provincias. Este proceso concluyó durante la mañana del 21 de noviembre y consolidó una tendencia que ya marcaba la jornada electoral. El organismo destacó que Morona Santiago cerró el proceso.

El resultado ratifica que el ‘No’ prevalece en las cuatro preguntas, lo que representa un revés político para el Gobierno. La autoridad electoral informó que la tendencia se mantuvo constante desde los primeros boletines oficiales.

Consulta popular y referéndum 2025: CNE confirma el resultado total del escrutinio

El rechazo a las propuestas impulsadas por el presidente Daniel Noboa tomó fuerza, conforme se analizaron los votos de 23 de las 24 provincias de Ecuador. Esta tendencia generó amplio debate político debido al impacto que tendría en futuras decisiones estatales. El CNE detalló que todas las actas ingresaron y se procesaron conforme al calendario.

Entre las preguntas más observadas destacan aquellas relacionadas con instalar bases militares extranjeras y la propuesta de convocar a una Asamblea Constituyente. Ambas concentraron el mayor nivel de rechazo entre los votantes, según las cifras oficiales.

Preguntas más sensibles generaron mayor rechazo

En la consulta sobre eliminar el financiamiento público a los partidos, el ‘No’ logró imponerse. Este punto generó múltiples análisis durante la campaña. Además, la propuesta de reducir la Asamblea Nacional de 151 a 73 integrantes también registró un rechazo mayoritario en la votación nacional.

Los resultados finales generarán reacciones en los próximos días. Analistas anticipan nuevos escenarios políticos que influirán en la relación entre el Gobierno y la ciudadanía. El país espera ahora los análisis oficiales posteriores al cierre del escrutinio de la consulta popular y referéndum 2025.

Pregunta Sí (%) No (%)
Instalación de bases militares 39,17 60,83
Eliminar asignación de recursos públicos a partidos 41,69 58,31
Reducción del número de asambleístas 46,28 53,72
Asamblea Constituyente 38,19 61,81

