Consulta popular y referéndum 2025: Más de 60% de los votantes le dijo NO a una nueva Constitución

La mañana de este lunes 17 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) sigue mostrando en su página web la actualización del conteo oficial del Referéndum y la Consulta Popular, con el fin de transparentar el avance del escrutinio y precisar la tendencia preliminar del voto en cada una de las preguntas.

Los datos difundidos por el CNE corresponden a la última actualización publicada en su plataforma oficial, donde se detalla el porcentaje de votos por el “SÍ” y “NO” por cada casillero.

De acuerdo con el sistema del organismo electoral, los resultados parciales corresponden al corte de las 07h10 de este lunes, en el que ya se registran 38499 actas validadas a nivel nacional.

Resultados preliminares:

A – Referéndum

Voto Sí: 3’839.788 (39.35%)

3’839.788 (39.35%) Voto No: 5’918.422 (60.65%)

B – Referéndum

Voto Sí: 4’096.752 (41.3%)

4’096.752 (41.3%) Voto No: 5’674.228 (52.07%)

C – Referéndum

Voto Sí: 4’542.366 (46.53%)

4’542.366 (46.53%) Voto No: 5’219.663 (53.47%)

D – Consulta Popular

Voto Sí: 3’634.293 (38.35%)

3’634.293 (38.35%) Voto No: 5’843.151 (61.65%)

La pregunta donde el NO ganó con mayor ventaja corresponde a la Consulta Popular. Esta decía: ¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el estatuto constituyente adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum?

De acuerdo a las cifras actuales, 6 de cada 10 ecuatorianos se negaron a tener una nueva Carta Magna, que reemplace a la elaborada en 2008, en el Gobierno de Rafael Correa.

Los resultados del Referéndum y Consulta Popular son parciales

Estos datos permiten observar el avance del conteo. En la página del CNE los ciudadanos además pueden revisar cómo avanza el conteo en las diferentes provincias del país. Cabe mencionar que los resultados presentados son parciales y que la publicación de cifras continuará actualizándose conforme avance la validación de actas. Los resultados finales solo serán oficiales una vez concluida la etapa de escrutinio nacional y proclamados formalmente por el pleno del CNE.

Daniel Noboa acepta la derrota del SÍ

La noche de ayer, el presidente Daniel Noboa se pronunció sobre los resultados electorales en redes sociales, dejando de lado un pronunciamiento ante sus simpatizantes, como en otras ocasiones. Se trata de su primera derrota en las urnas desde que llegó a Carondelet.

A través de sus plataformas Noboa dijo: “Estos son los resultados. Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado. Cumplimos con lo prometido: preguntarles directamente. Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano”.

Asimismo, reiteró que pese a la derrota del SÍ, su trabajo por el país continuará. “Nuestro compromiso no cambia; se fortalece. Seguiremos luchando sin descanso por el país que ustedes merecen, con las herramientas que tenemos”, dijo el mandatario en un escueto pronunciamiento.